Kalousek reaguje na zastavení stíhání Babiše a vzpomíná na komunisty, ostatní strany nezůstávají pozadu

V pondělí ráno Deník N přišel s informacemi, že státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiéra Andreje Babiše v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Na sociálních sítích to ožívá a Miroslav Kalousek se svým komentářem na nic nečeká a pustil se do české justice. A co další politické strany?