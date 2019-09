Řidiči senioři by se měli mít na pozoru. Stát vůči nim přitvrdí

Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy, sdělil Právu, že Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu se bude v říjnu zabývat možnými opatřeními vůči řidičům seniorům.

„Mezi návrhy, které pro ni připravujeme, je také možnost omezit řidičům vysokého věku rozsah silnic, po nichž by mohli jezdit,“ dodal.

Otázkou však zůstává, zda by takové omezení nebylo v rozporu s lidskými právy. V řidičském oprávnění by měli starší řidiči stanoveny silnice, po kterých mohou jezdit. Například by mohli jezdit pouze po těch, které jsou v jejich kraji apod. Neřold tvrdí, že je nutné brát v potaz fakt, že senioři nereagují tak dobře na krizové situace a mnohem častěji se na silnici uchylují k zmatkování. Naopak plusem jsou jejich dlouholeté zkušenosti za volantem, a s tím související menší sklon k riskantní jízdě než u mladých řidičů.

Česku může hrozit žaloba u EU kvůli Dukovanůmhttps://t.co/PCpuVLpVaf — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 1, 2019

​Počet řidičů seniorů

Ministerstvo dopravy oznámilo, že loni bylo v Česku celkem 1 366 920 řidičů starších 65 let, z toho 97 523 překročilo 80 let. Co se týče platného řidičského průkazu, tak celkem 1720 devadesátiletých a dva lidé starší 100 let jej vlastnilo. Právě těchto osob by se daná omezení a opatření měla týkat.

„I velmi staří motoristé si potřebují nakoupit, dojet za příbuznými, delší cestu už nemálo z nich však nezvládá. Přitvrdit proto musíme z hlediska zdravotních prohlídek, ale také nechceme řidičům seniorům příliš komplikovat život,“ sdělil Neřold.

Zdravotní prohlídka pro řidiče

Zdravotní prohlídka je pro řidiče povinná poprvé ve věku 65 let, dále v 68 a pak každé dva roky. Na lékařskou prohlídku chodí řidiči ke svému praktickému lékaři. Prohlídka je zaměřena jak na nemoci, které omezují či vylučují zdravotní způsobilost k řízení, tak i na komplexní vyšetření a i orientační vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu.

Mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková sdělila Právu, že pokud motorista onemocní chorobou, jež omezuje jeho schopnost řídit, je nutné, aby to bylo nahlášeno příslušnému úřadu. Od ledna roku 2013, kdy byla tato povinnost zavedena, se počet hlášení dost zvýšil. Do té doby byla praxe taková, že způsobilost řídit posuzoval lékař až při povinné zdravotní prohlídce.

Zvýšení pokuty za neabsolvování zdravotní prohlídky

Co se týče regionálního omezení pro řidiče vyššího věku, to je zatím předmětem úvah, ovšem za neabsolvování povinné zdravotní prohlídky dojde k přitvrzení postihu. Rezková sdělila, že nyní je za jízdu bez tohoto dokladu pokuta 5000 až 10 000 korun. „V chystaném novém bodovém systému to má být 7000 až 25 000 Kč. Body za to sice ani nadále udělovány nebudou, vyšší sankce však mají seniory přimět, aby prohlídku nevynechali,“ uzavřela mluvčí ministerstva dopravy.

Diskutované téma mezi právníky je také jistý postih lékaře, který vydá seniorovi potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit, a ten následně způsobí vážnou dopravní nehodu. Ministerstvo dopravy však zatím s jeho realizací nepočítá a považuje jej zatím jen za námět.