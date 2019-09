„Žádný podvod se nestal.“ Babiš trval na své nevině a poukázal na dvojí metr médií v kauze Čapí hnízdo

Předseda vlády, i když ani on sám ani jeho advokáti podle jeho slov žádné patřičné stanovisko nemají, nicméně věří, že k takovému rozhodnutí došlo.

„Nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval. Já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl. Asi je to nějaký normální proces. Jak jsem se dozvěděl z médií, tak pan státní zástupce to postoupil nadřízeným a ještě to bude mít nějaký proces, takže já vlastně nemám nic co komentovat,“ uvedl předseda české vlády.

V komentáři se podotýká, že rozhodnutí je tak na vedení Městského státního zastupitelství.

V této souvislosti premiér připomněl, že státní zástupce Jaroslav Šaroch dříve osvobodil Jaroslava Faltýnka. A tam byla potřeba, aby policie ještě dodala nějaké další informace.

„Já se nemám čeho obávat. Já jsem to řekl x krát, že kdybych nebyl v politice, tak lidi nikdy o Čapím hnízdě neslyšeli, že zkrátka je to kauza, která slouží k tomu, aby mě to poškozovalo. Přišlo to před volbami,“ zdůraznil premiér.

Vyzval Českou televizi, aby ukázala, když dělá reportáž o Čapím hnízdě, že ta dotace byla vrácena, i když byl na ní nárok.

„Já jsem pro to, abych dokázal, že skutečně je to nesmysl, věnoval na charitu 50 milionů. Takže bilance občanů České republiky v rámci kauzy Čapí hnízdo je plus 48 a půl milionu,“ prohlásil Babiš.

Dodal, že z Evropy ty dotace přišly a jeho bývalá firma to vrátila a plus k tomu padesát milionů, čímž se ukázalo, že záležitost je zkrátka nesmysl.

„Žádný podvod se nestal. Samozřejmě zažíváme své už dlouho a já pevně věřím, že i když neznám to rozhodnutí, že státní zástupce to zastavil,“ vyjádřil své přesvědčení předseda vlády.

Když zazněla otázka o možném ovlivňování ze strany premiéra, Babiš se tomu jednoznačně ohradil.

„Je to nesmysl, já nikoho neovlivňuji, já jsem jenom řekl, jak to bylo. A pokud se někdo snažil ovlivňovat státního zástupce, tak to byli přece demonstranti na Letné, to byli demonstranti na Václaváku. Všichni říkali, že Babiš patří do vězení. A proč? Co udělal Babiš? Babiš neudělal nic,“ uvedl premiér.

Podotkl, že bylo zapomenuto na presumpci viny a celá ta kauza je pro něho nepříjemná.

„Jsem přesvědčen o své nevině a stejně tak o nevině mojí rodiny,“ řekl.

Pak přišla otázka, jestli by bylo lepší, aby kauza doputovala před soud.

Zde Babiš vytkl, že z Čapího hnízda média udělala největší zločin. Zároveň připustil, že někteří novináři by ho rádi viděli před soudem.

„Kdyby tohle bylo před soudem, tak okamžitě začnou demonstrace a vy budete od rána do večera vysílat Čapí hnízdo <…>. Co jsem já udělal? No, neudělal jsem vůbec nic. Ta farma slouží veřejnosti, všichni jsou nadšení, co tam chodí. Zaměstnala 87 lidí. Platí ročně platy a odvody 45 milionů, nikdo nic neukradl, nebyla žádná korupce. To je absurdní záležitost, která vznikla před deseti lety,“ poznamenal politik.

Pevně věří, že to bude zastaveno, protože podle jeho slov by to nemělo nikdy vzniknout.

Současně vyslovil předpoklad, že státní zástupce přistoupil ke kauze objektivně, i když byl pod tlakem.

Babiš rovněž zopakoval, že pravda je na jeho straně.

Podle Deníku N je stíhání Babiše zastaveno

Dnes Deník N informoval o tom, že státní zástupce zastavil stíhání premiéra. Zpravodajský server se odvolává na informace ze dvou zdrojů, které mají být obeznámené se situací. Zastavení stíhání se týká i Babišových rodinných příslušníků.

Rozhodnutí Jaroslava Šarocha bude nyní zkoumat vedoucí městského státního zastupitelství v Praze, tím je 46letý Martin Erazim, specialista na kauzy hospodářské a majetkové trestné činnosti.

Kauza Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by na pozadí farmy bylo něco nezákonného. Premiérovi hrozilo až deset let vězení. Kromě jeho samotného stíhání čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál.

Původně v kauze mezi stíhanými figurovali i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři lidé. Loni v květnu však státní zástupce vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.