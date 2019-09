Posun v kauze Čapí hnízdo. Voda na mlýn… chvilkářů?

Dárek k narozeninám

Kdo má asi dnes větší radost? Andrej Babiš nebo Mikuláš Minář? Ano, jde o Babišovu kauzu Čapího hnízda, která už asi zná rozuzlení. Předseda vlády dostal ke svým pětašedesátým narozeninám od státního zastupitelství dárek nejsladší. Mohlo by být proti němu a jeho dalším rodinným příslušníkům zastaveno trestní stíhání. A proč by se měl radovat vůdce Milionu chvilek pro demokracii? Pan Minář může už brzy opět sezvat masovou demonstraci. Demokracie je přeci v ohrožení. A chvilkaři jsou určitě natěšení, jak to zase Babišovi vytmaví. Ideální situace.

Ale o co tu jde? Od rána jsou toho plná média. Ta hlavního proudu nevychází z údivu. Zase to Babišovi prošlo?

Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Stíhání mělo být zastaveno i proti příbuzným předsedy vlády. Informoval o tom zpravodajský server Deník N s odvoláním na informace dvou zdrojů obeznámených s výsledkem. Mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala uvedl, že konečné rozhodnutí ve věci zatím vydáno nebylo.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Návrh na obžalování Babiše podala letos v polovině dubna. Šaroch případ dozoruje od začátku, v minulosti zamítl stížnosti Babiše a dalších proti stíhání jako nedůvodné. Vyhověl naopak stížnostem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí, jejich obvinění loni v květnu zrušil.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

„Slavíme třicet let od revoluce. Udělali jste z Čapího hnízda největší zločin. Nikdo nic neukradl, nebyla žádná korupce. Určitě k tomu pan státní zástupce přistoupil nezávisle. Spekulace odmítám, ta kauza neměla nikdy vzniknout, nic se nestalo,“ řekl médiím premiér Babiš k spekulacím o zastavení stíhání. A rovnou dodal, že chvilkaři vyvíjeli na státního zástupce tlak svými demonstracemi.

Dokud se neobjeví oficiální stanovisko zastupitelství, tak premiérovi hrozí až deset let vězení. Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřeneckých fondů. Část opozice dlouhodobě považovala za neúnosné, že má Česko trestně stíhaného premiéra.

Reakce opozice

A proto také Babišovi političtí protivníci šílí. Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek si servítky nebral. Na svém Twitteru přirovnal důvěru ve státní zastupitelství ke komunistické prokuratuře před rokem 1989. Náprava podle něj bude těžká.

Vyjádřil se také prezidentský smolař, toho času senátor Jiří Drahoš. Zamyslel se, jestli jde v Česku objednat zastavení trestního stíhání. Doufá, že ne.

Respektuji rozhodnutí státního zástupce v kauze Čapí hnízdo. Předpokládám, že tato změna jeho názoru bude přesvědčivě zdůvodněna a vysvětlena. Podle ministryně spravedlnosti si prý lze u nás objednat trestní stíhání - já jen pevně doufám, že si nelze objednat jeho ukončení. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) September 2, 2019

​Teď se už jen čeká na to, až bude na poplach bít záškolák Minář z Milionu chvilek pro demokracii. To je voda na jeho mlýn. I když bude zajímavé sledovat, jak to svým chvilkařům podá. Nejprve vychvalovali státního zástupce Šarocha, že premiéra Babiše oficiálně obvinil. A co teď, když Šaroch zaujal jiný postoj? Bude nepřítelem pražské kavárny? Zase bude trhat vzteky Ústavu?

Na případné zastavení trestního stíhání se Sputnik zeptal renomovaného politologa Tomáše Doležala.

Demonstrace proti (ne)závislosti justice a brutální Kalousek

„Dle vyjádření akademických právníků se ještě nejedná o konečné, pravomocné rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a pěti dalších stíhaných osob v tzv. kauze Čapí hnízdo, ale o jakýsi mezistupeň v neveřejné fázi trestního řízení, který ještě musí posvětit nadřízený státní zástupce. Při plném respektu k rozhodnutí státního zástupce, ať už je jakékoli (navíc neznáme-li odůvodnění atd.) je zajímavý jeho meritorní názorový obrat, když ještě poměrně nedávno při hodnocení stejného případu zastavil stíhání pouze u Jaroslava Faltýnka a dalších několika osob, zatímco u zbývající šestky tomu tak neučinil, a to v době, kdy už byla naprostá většina vyšetřovacích úkonů provedena, a kdy už i v otázkách, zda se je stíhaný skutek stal, zda je trestným činem, zda jej spáchali obvinění atd. muselo být, po více než 3 letech vyšetřování jasno,“ říká expert.

A co ten Kalouskův výrok? Opravdu státní zastupitelství degradovalo na orgán, který sloužil režimu jako před rokem 1989?

Podle pana Doležala tomu tak rozhodně není. Státní zastupitelství je z Ústavy, kterou jinak Miroslav Kalousek šermuje, kudy chodí, součástí výkonné moci, má určitou hierarchii a subordinaci, řídí se příslušným zákonem a má měřit jedním metrem.

„V této fázi trestního řízení je plně legitimní jak jeho zastavení, tak podání obžaloby. To i ono podléhá dalšímu přezkumu a testu, na jedné straně v rámci soustavy státního zastupitelství, na straně druhé v rámci soudní soustavy. Kalouskovy výroky jsou nevěcné politické proklamace, zcela v duchu jeho záliby v nátlaku a ovlivňování justičních a policejních orgánů. Vzpomeňme na jeho výhrůžné telefonáty někdejšímu policejnímu prezidentovi Lessymu, na brutální slovní výpady proti polici a státnímu zastupitelství v kauze Vlasty Parkanové a letadel CASA, když rozhodly v neprospěch jeho partajních kolegů - a naopak na jeho souhlasná stanoviska, když bylo zastaveno trestní stíhání poslanců Tluchoře, Šnajdra a Fuksy v kauze tzv. poslaneckých trafik v roce 2013. Tehdy pan Kalousek nemluvil o tom, že jde justiční soustava na ruku (jeho) režimu,“ říká politolog.

Nemohli jsme se nezeptat, jestli expert očekává masové protesty proti premiéru Babišovi. Bude se v listopadu nebo dříve opět na Letné zvonit klíči?

„Určitě ano, lze očekávat podobné akce ještě dříve, právě v souvislosti s dnes oznámeným posunem v kauze Čapí hnízdo. Bojovníci za nezávislost justice a orgánů činných v trestním řízení vyrazí do ulic protestovat - tentokrát asi proti této nezávislosti, resp. proti tomu, aby byly tyto orgány nezávislé. Pokud jde o Andreje Babiše a dalších několik politiků, kteří organizátorům protestů nejsou po chuti,“ říká Doležal.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce