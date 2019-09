U Koněva zásah policie. Potomci vězňů z koncentráků, novodobý don Quijote brání maršála

Protestní mítink zahájila Jana Volfová. Volfová událost také spoluorganizovala. Všechny pozdravila a ocenila, že se sešli řečníci napříč politickým spektrem, občanskými organizacemi. Ti všichni přišli podpořit protestní shromáždění. Ohlášený mítink probíhal ve znamení zachování sochy maršála Koněva. Přišli však i lidé naladěni opačně. Svým pískáním se pokoušeli narušit hlavní událost. Volfová se v úvodu akce, již moderovala, ohradila proti přepisování dějin. Vysvětlila, že její otec byl posledním dítětem vráceným z převýchovy. Dědeček nepřežil Mauthausen, babička přežila Ravensbrück.

Poznámka: přinášíme krátký abstrakt z protestní akce. Plnou verzi akce můžete shlédnout v nesestříhaném autentickém videu. V článku citované repliky jsou zkráceny a upraveny pro čtení.

„Pan starosta Kolář je žvanil, který umí bojovat s pomníkem – to je jednoduché! …Symboly se odstraňují proto, aby nám (Čechům) vzali (úředníci atd.) národní identitu… starosta říká, že socha je kus bronzu a vlajka na hradě kus hadru… Kdo tohle říká, je sám extrémista. Braňme se jim.“(J. Foldyna)

„Na 56 místech lidé po celé ČR dle J. Volfové pokládali květiny k památníkům rudoarmějců. Udělali to ti, kteří nemohli dnes 2. 9. 2019 přijet do Prahy…“ (Jana Volfová)

© Foto: Facebook/Piet Fenrir Podaný Ruské velvyslanectví odsoudilo útok na Koněva a už to jelo. Expert Kalenský se vybarvil a začal hovořit jazykem nacismu zkritizoval starostu Prahy 6 Koláře za to, že ten avizoval, že se na dnešní protestní akci sejdou podpořit čest maršála prý jen samí „extrémisti“. Foldyna řekl: „Extrémisté vypadají úplně jinak a hovoří o zcela jiných věcech… Proč jsem tady? 30 let pomník nikomu nevadil, nyní přichází bezvýznamná politická figura místního starosty v osobě pana Koláře, reprezentanta TOP09, a začíná manipulovat s tímto pomníkem… Zde nejde už ani tak o maršála Koněva. Je to Koněv jako symbol osvobození Československa. Díky němu my všichni tady dnes stojíme a můžeme svobodně hovořit. Bez sovětských vojáků bychom tady nebyli... Nenechme si vzít národní identitu. Historie není jen bílá či černá, tak jako život člověka není takový. Koněv zabránil genocidě Slovanů a Židů. Budeme bránit Koněva. Budeme symboly bránit, jinak přijdeme o všechno.“

Jiří Ovčáček: „Odmítáme ty, kteří šíří v této zemi nenávist, ty, kdo chtějí pošlapávat hodnoty svobody a demokracie. Maršál Koněv osvobodil vyhlazovací tábor Osvětim. (Je absurdní), že dnes zde kolem sochy osvoboditele stojí plot, jako byla Osvětim obehnána plotem. Díky všem kdo přišel. Ať se nikdo nenechá odradit urážkami. Vytrvejme. Bude to dlouhý boj.“

Lubomír Volný (poslanec): „Maršál Koněv vstoupil do Prahy jako osvoboditel. Tehdejší Pražané jej takto vítali.“

© AFP 2019 / Farooq Naeem „Nakonec se ještě na katastru Prahy 6 zastřelil.“ Bývalý diplomat Bašta srovnal starostu Koláře s Emanuelem Moravcem (poslanec): „Musíme říct STOP Panu starostovi… STOP těm, kdo ve škole nedávali pozor. Doufám, že až nastane správný čas, půjdeme na radnici Prahy 6 a svůj názor znovu zopakujeme. Pokud pan starosta pravdu rozstříhal, pak my ji ctíme. Pravda zvítězí.“

Josef Skála: „Nastal čas, kdy nás nevychovanci nesmí již dále terorizovat.“ Skála poté citoval z dopisu, který cca 20 právnických osob adresovalo premiéru Babišovi. Zněla v něm slova o darebáctví, které znovu a znovu znesvěcuje pražský pomník maršála. Skála řekl: „Světlá památka těch, co nám přinesly mír a svobodu nemůže zůstat v rukou nevychovanců.“

Akci pak korunoval plamenným projevem Jiří Černohorský, který v závěru opět vylezl na lešení kolem Koněva, aby z něho strhl celtu. Policie byla na tento scénář připravena a Černohorského před očima všech zúčastněných zadržela. Lidé ocenili skutek odvážného aktivisty, který je hoden přídomku současný český don Quijote, který se nebojí pustit se do křížku s větrnými mlýny. Světová historie však zná příklad odvážného Davida, který se nebál postavit Goliáši. Je to tento případ? Pokud ano, sovětští vojáci na našem území nezemřeli zbytečně. Pokud vás zajímají celé výstupy řečníků a plamenná řeč Černohorského, podívejte se na přiložené video.