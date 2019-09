Je na obzoru nová láska? Jágr promluvil i o dítěti

Slavný hokejista se před nedávnem nechal slyšet, že není vůbec na škodu, když je člověk chvíli sám.

„Myslím si, že je naopak někdy dobré být sám a uvědomit si své priority. A to nejen ve vztazích, ale celkově v životě. Ujasnit si, co je pro vás samotného opravdu důležité a co naopak není a posunout se díky tomu dál,“ sdělil Jágr.

Jeho bývalá přítelkyně Veronika Kopřivová si již našla nového přítele – Miroslava Dubovického, Jágr naopak zůstává stále nezadaný.

Expresu dále prozradil, že zvýšený zájem ze strany žen neregistruje. „Absolutně žádnou změnu necítím, takže úplně v pohodě. Je to při starém, jako to bylo vždycky,“ sdělil. Jágr si podle svých slov vydedukoval, že jej patrně nikdo nechce, když nemá žádné nabídky na rande.

I přesto však hokejista neztrácí naději a věří, že jednou vysněný potomek přijde.

„Myslím si, že to mám určitým způsobem posunuté, protože spousta hráčů končí v pětatřiceti a já pořád hraju v sedmačtyřiceti. Takže věřím, že budu mít větší sílu třeba v šedesáti než jiný chlap v šedesáti,“ řekl.

Závěrem dodal, že víra je důležitá. Ale co se stane do té doby, to momentálně neřeší.

Rozchod s Kopřivovou

V polovině června média přišla s informací, že Jaromír Jágr se rozešel se svou partnerkou Veronikou Kopřivovou. Pár byl, co se týče soukromí, velmi skoupý na slovo, proto média mohla jen hádat, co se přesně mezi hokejistou a modelkou stalo. Portál Express informoval, že ukončení vztahu potvrdily zdroje z Veroničina okolí. „Dál se ale mají rádi. Rozchod nebyl nijak dramatický. Prostě jim to nevyšlo. Ale stále se hodně přátelí a podporují se,“ sdělili blízcí Kopřivové. Následně se k rozchodu vyjádřil i samotný hokejista. „S Veronikou už nějakou dobu pár netvoříme, každý z nás si tedy může dělat, co chce. Tuto informaci jsme nezveřejňovali, protože je to čistě naše soukromá věc,“ uvedl hokejista.

Osudové ženy slavného hokejisty

S Veronikou Kopřivovou tvořil Jágr pár čtyři roky. Před Kopřivovou byla jeho partnerkou Inna Puhajková, moderátorka Sportovních novin na TV Nova. Rozešli se po společných šesti letech. Další ženy, které se objevovaly po boku slavného hokejisty, byly například Lucie Borhyová či Andrea Verešová, s tou strávil také celých šest let. Krátký vztah prožil s moderátorkou Nicol Lenertovou a před ní randil s modelkou Ivou Kubelkovou.