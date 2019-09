Hlídač v Chrámu sv. Víta vykázal ženu, která začala kojit svou dvouletou dceru

Poté, co začala Kanaďanka Marianne Drouin kojit svou dvouletou dceru Layulu v Chrámu svatého Víta, ji hlídač vykázal ven. O situaci informuje Blesk.cz.

Žena vyrazila ve středu se svou dcerou a manželem na Pražský hrad. Po prohlídce slavného chrámu požádala dcera matku o mléko. Žena Blesku vysvětlila, že „byla (dcera, pozn. red.) unavená kvůli časovému posunu, hladová (když cestujeme, jí méně), bylo horko, všechno pro ni bylo nové a kojení ji uklidňuje“. Kanaďanka si tedy sedla na schod a začala svou dceru kojit, nasadila jí i široký klobouček, tím pádem již nebyla vidět prsa.

Hlídač ženu vykázal ven

Chování ženy se však nesetkalo s pochopením hlídače. Ženu nejprve vyzval, aby se postavila, poté ji vykázal ven. Na videu, které natočil Mariannin manžel, je slyšet, jak hlídač k ženě promlouvá. „Jestli chcete být liberální matka, tak klidně buďte, ale venku,“ je slyšet na videu. Žena sdělila, že za dva roky se jí něco podobného stalo poprvé, zároveň dodala, že odmítla odejít. Hlídač ovšem na svém stále trval a opakoval, že v kostele se nesmí kojit.

K situaci se vyjádřila i Správa hradu. Ta podle svých slov událost za žádný incident nepovažuje.

„Zaměstnanec SPH pouze ženě nabídl ke kojení jiné místo, než je studená kamenná podlaha v nejfrekventovanější části katedrály svatého Víta,“ sdělil mluvčí správy David Šebek.

Protestní akce v bance Raiffeisenbank

V dubnu ochranka pražské Raiffeisenbanky zakázala ženě kojit své dítě. Pracovník ochranky ji požádal, aby se přikryla, a řekl to zvýšeným tónem. Banka na vzniklou situaci zareagovala omluvou. „Člen ochranky požádal klientku o zahalení, nikoliv o opuštění pobočky. Určitě se však mohl a měl zachovat lépe a ke kojící ženě vstřícněji. Za jeho chování jsme se již klientce osobním dopisem omluvili,“ reagovala mluvčí Raiffeisenbanky Petra Kopecká.

Důsledkem toho byla protestní akce, kterou svolaly ženy, jež nebyly spokojeny s chováním pracovníka ochranky. Ženy, které protestní akci podpořily, se setkaly před palácem Astra. Poté vstoupily do haly pobočky v paláci Astra a začaly kojit. Po pěti minutách však opustily areál. Novináři nebyli do budovy vpuštěni. Této akce se zúčastnilo celkem pět žen. Podle organizátorů je důvodem nízkého počtu to, že se ženy polekaly velkého počtu novinářů.

Akce způsobila to, že veřejnost se rozdělila na dva tábory, na sociálních sítích se hromadily nejrůznější komentáře.

„Já budu v 11 hodin kojit své dítě v klidu doma jako normální a soudná mamina,“ píše Eva Jarková.

„Ženské, vzpamatujte se! Kojení je nádherná intimní chvíle mezi vámi a dítětem, kterou si máte vzajemně užít. Nepotrvá to věčně. Není to jen o nakrmení dítěte. Vy z toho děláte frašku! A ze sebe sebestředné slepice,” píše Šárka Siemková.