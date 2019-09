Auta pryč? Praha zvažuje zavedení mýta

Praha plánuje možné zavedení mýtného pro auta. Z toho důvodu je v plánu jednání ministerstva dopravy a vedení Prahy o změně zákona. Právě ten by měl zavedení mýtného umožnit. Co se týče ceny za případné mýtné, měla by se pohybovat okolo deseti korun za den.

Tomáš Voříšek z magistrátní komise pro udržitelnou energii a emisi sdělil novinářům, že by chtěli během měsíce vyvolat první jednání na ministerstvu a pokusit se najít shodu na základních principech. V plánu je podle něj rovněž jednání s ministerstvem ohledně dílčích opatření, která by měla být zavedena před změnou zákona. Tato opatření by se týkala například zpoplatnění komunikací první třídy na území Prahy. Jak však dodává Voříšek, bude záležet na výsledku jednání.

Studie, která bude hovořit o proveditelnosti zavedení mýtného, bude připravena během několik měsíců. Měla by rovněž ukázat další možné kroky. Co se týče reálného odhadu, kdy by mohlo být mýtné zavedeno, představitelé hovoří asi o třech až pěti letech.

Výhody mýtného

Zavedení mýtného má jisté výhody v porovnání s dříve zvažovanými nízkoemisními zónami. Lze jej totiž zavádět postupně a také pouze na některých komunikacích.

„Zpoplatněním by také vznikl fond, který bude samozřejmě reinvestován do podpory čistší mobility nebo dalších opatření zlepšujících životní prostředí,“ sdělil Štěpán Kyjovský, ředitel magistrátního odboru ochrany prostředí.

I Petr Hlubuček (STAN), náměstek primátora, vyjádřil svůj názor. „My bychom chtěli zavést systém s výnosovou neutralitou, to znamená ideálně, abychom nevybrali nic. Chtěli bychom se dotknout svědomí Pražanů, aby uvědoměle do centra nevjížděli, když mají vysokoemisní vozidlo,“ pověděl a dodal, že zavedení mýta není k tomu, aby se vybíraly poplatky, není to daň. Podle jeho slov je to proto, aby došlo ke zlepšení životního prostředí.

Možnosti sledování vozů

V Praze by ke kontrole vozidel mohlo být využito 5500 kamer městského kamerového systému. Podle Hlubučka je možné každé auto najít a říct, kudy projelo. Podle něj nejsou nutné ani závory, ani nic na vjezdu a výjezdu. Jednou z možností je i satelitní sledování vozů. To by chtělo zavést ministerstvo v případě platby mýtného na dálnicích. Elektromobily by se platbě nejspíše vyhnuly, nicméně možnosti platby se budou zatím zvažovat. Co se týče zmíněných elektromobilů, bude se komise pro udržitelnou energii a klima snažit vyřešit problematiku způsobu získávání tzv. čisté energie, kterou by se dobíjely elektromobily.