Fiala avizoval plány ODS posunout Česko mezi 10 nejlepších zemí světa. Jenomže všechny tím rozesmál

„Pracovali jsme intenzivně přes prázdniny na našich programových prioritách, na podzim znovu zdůrazníme některé z nich, ať už pro oblast daní, ekonomiky, vzdělávání, perspektivy pro mladé lidi včetně důchodové reformy, životního prostředí, boje s byrokracií, reformy státu,“ prohlásil lídr ODS.

Fiala zdůraznil, že jeho strana je připravena být lídrem změn v České republice a změnit tuto situaci tak, aby se Česká republika posunula mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa.

„Opravdu mě velmi trápí, co se děje v těchto letech, kdy dobu ekonomického růstu Babišova vláda úplně prostě promarňuje: nestaví se, nedělají se potřebné reformy, nedělá se nic s věcmi, které by mohly naši republiku posunout dopředu, a to musíme změnit,“ prohlásil předseda strany.

Uživatelé sociální sítě vyjádřili opačný názor, aspoň ohledně toho, co se týče žebříčku.

„Intenzivně pracujete na Babišovi. A to nejen o letošních prázdninách, ale už několik let. To je to jediné, čemu bych vám věřil. S tím, co po vašich vládách z této republiky zůstalo,to dotáhnete na nejlepších 10 zemí od konce,“ napsal Miloš Bárta.

​Další komentující adresovali Fialovi jednoznačnou výzvu.

„Už zase? Kdy konečně pochopíte, že na to už dávno nemáte a začnete místo hloupých řečí něco pořádného dělat,“ poznamenal Wilfried Brudny.

​Jiní sledující neskrývali svůj pesimismus.

„Děkuji vám pane Fialo a celé ODS, že nepřestává dávat lidem naději, že máme na to být lepší. V současné době, nejen že jenom nestagnujeme, ale propadáme se stále hlouběji ve všech měřítkách. Smutná to doba,“ uvedla Lada Daňková.

​Někteří čtenáři ukázali smysl pro humor, kde nechyběla ani ironie.

„ČR se řadí do TOP10 nejlepších zemí pro život už nyní. Zajímalo by mě, v jaké kategorii nás chcete posunout kupředu. Jestli je to ekonomika, tak představa že třeba dostihneme Německo o čemž básnili všichni předchůdci, tak je docela úsměvná,“ vyslovil svůj názor Mark Swan.

ODS je v dobré kondici. Během prázdnin pracovaly naše programové týmy velmi intenzivně. Na podzim představíme reformy, které posunou republiku mezi 10 nejlepších zemí na světě. pic.twitter.com/VtKxS12pPS — Petr Fiala (@P_Fiala) September 3, 2019

​​Fiala navrhovatel

Na konci srpna se Fiala na sociální síti vrátil k tématu zákona o zrušení superhrubé mzdy, která je přesným účetním nákladem zaměstnavatele na zaměstnance. Ta vychází z hrubé mzdy zaměstnance, ke které se přičítá zdravotní (9 %) a sociální pojištění (25 %)

Fiala zdůraznil, že díky zmíněnému kroku by každý zaměstnanec měsíčně vydělával o sedm procent více.

Na tuto připomínku Fialy zareagovali uživatelé Twitteru.

„Každý den mě Petr Fiala dokáže ‚překvapit‘. Hrajete si, jak to v ČR budete zlepšovat, ale už neřeknete, že chcete ‚zlepšovat‘ to, co tady ODS sama způsobila. Jste vůbec soudný? Opravdu neskutečně pokrytecká drzost!!!“ stojí v příspěvku s nickem Dělník práva.

Další komentující přišli i s otázkami.

„A jak nahradíte v rozpočtu ty peníze? To nás chcete zadlužovat? Nebo škrtat na školkách?” uvedl Bob Čáp.

Někteří sledující se nezdrželi vtipných reakcí.

„Pane Fialo, někdo Vám hacknul účet,“ napsal uživatel majki.

„Tento nápad Vám voliče nezíská,“ poznamenal Antonín Vach.