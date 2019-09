Česká republika kvůli projektu Adularya hodně ztratí

Česká exportní banka na stavbu elektrárny vyčlenila téměř 12 miliard korun. Podle informací českých médií činí pojistná angažovanost státní pojišťovny EGAP 16,1 miliard korun, přičemž nesplacená výše jistiny úvěru České exportní banky činila 11,7 miliardy.

Kvůli projektu nedokončené hnědouhelné elektrárně Yunus Emre a přilehlému lignitovému dolu šla do úpadku společnost Vítkovice Power Engeneering, ta byla dodavatelem stavby.

„Budou to velmi citlivá jednání, kdy se budeme snažit v každém případě získat maximum, ale je velmi předčasné diskutovat o tom, kolik by z toho mohlo být. V každém případě ztráta pro český stát bude velká, na to se připravme,“ cituje ČTK ministra Havlíčka.

S největší pravděpodobností bude potřeba, aby se našla společnost, která elektrárnu dostaví a alespoň částečně zprovozní. O situaci bude česká delegace jednat také s tureckým ministrem pro energetiku i prezidentem země Recepem Tayyipem Erdoganem.

Situaci navíc zkomplikoval pokus o převrat v zemi. Holding Naksan vlastnící elektrárnu se po něm ocitl ve státních rukou.

V srpnu letošního roku se uskutečnilo třetí kolo tendru na prodej elektrárny, opět se ale nepřihlásil žádný zájemce. Druhý pokus o prodej se uskutečnil na začátku července, první v lednu.

Vítkovice Power Engineering

Společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) miliardáře Jana Světlíka se sídlem v Ostravě pracovala na stavbě tepelné elektrárny. VPE a dodavatel kotlů v minulosti tvrdili, že kotle nefungují z důvodu používání špatného uhlí pocházejícího z přilehlého lomu.

Podle studie vypracované společností Škoda Praha pro Českou exportní banku a pojišťovnu EGAP je problém ve špatně navržených kotlích a manipulacích se složitými technologiemi.

Podle informací Hospodářských novin z loňského roku mohou náklady na opravy elektrárny dosáhnout až 3 miliard korun.