Robert Šlachta končí jako šéf pátrací akce celníků. Odchází do civilu

Podle mluvčí nesouvisí jeho odchod s pozicí v celní správě, nicméně vyjadřovat se k důvodům odchodu nechtěl. „Mám k tomu své důvody, ale sdělím je, až skončím služební poměr, což bude po 1. prosinci. V současné době to nelze komentovat, protože jsem stále příslušníkem ozbrojeného sboru. Nesouvisí to ani s financemi, mým zařazením na Celní správě ani s kauzami. Slyšel jsem už nějaké nesmysly, že je to kvůli vojákům, ale to tak v žádném případě není. Dospěl jsem k tomu spolu se svým náměstkem,“ sdělil Šlachta Lidovým novinám.

Odchod po 28 letech

Po celkem 28 letech se rozhodl jeden z nejznámějších detektivů, že na své pozici skončí. Minulý týden prezentoval s Milanem Poulíčkem (ředitel Generálního ředitelství cel) výroční zprávu, která popisovala výsledky sekce pátrání, jež bývalý detektiv u celníků vybudoval. Jeho náměstek Tomáš Sochr odchází spolu s ním.

Praxe u policie a v Celní správě

Robert Šlachta nastoupil v devadesátých letech do služebního poměru, kde působil jako řadový policista na obvodním oddělení Policie ČR na Břeclavsku. Pracoval i jako člen policejní zásahové jednotky v Brně, vedoucí oddělení ÚOOZ – byl zaměřen na boj s drogovou trestnou činností. Praxi u policie zakončil jako ředitel ÚOOZ. V Celní správě pracoval jako vrchní rada celního úřadu pro Pardubický kraj, a poté jako náměstek generálního ředitele Celní správy pro oblast pátrání. K celníkům nastoupil v roce 2016, kdy dostal nabídku od tehdejší náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové.

Kauza Jany Nagyové

V ÚOOZ vedl několik vyšetřování, mimo jiné se zabýval i případem ilegální velkovýrobny lihovin, učinil zásah i proti přívržencům krajní pravice. Velké pozornosti se dostalo ÚOOZ pod jeho vedení v roce 2013. Tehdy zasáhl na úřadu vlády a dalších místech v kauze ohledně spolupracovnice bývalého předsedy ODS Petra Nečase Jany Nagyové (dnes Nečasové). Zásah se týkal i údajné politické korupce a vyústil k pádu vlády.

Další pozornosti se mu dostalo v těch případech, ve kterých figurovali i policisté. Například v Olomouckém kraji zasahovali v případu, který nesl krycí název Vidkun. V něm šlo o ovlivňování jistých kauz a týkal se i úniků informací z trestných spisů.