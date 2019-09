Ruská přítomnost v Praze roste, mají za sebou imperiální mocnost: Bývalý diplomat panikaří kvůli Koněvovi

„Aféra kolem Koněvovy sochy vyjevila kromě jiných ještě jeden problém: přítomnost Rusů v Praze a vůbec v Čechách a na Moravě. Máme v nich vidět lidi šťastné, že nemusí žít pod Putinem, nebo spíš jeho potenciální spojence?“ táže se Janyška na svém blogu.

Poukázal na případ, kdy údajný Rus během nedávných událostí u sochy maršála Ivana Koněva požádal muže nesoucího vlajku NATO, aby s ní nemával, jelikož ho to uráží.

„Taky máte dojem, že tohle je trochu moc? Že by se o tom mělo mluvit? Do jaké míry byla reakce toho člověka typická pro ruskou komunitu v Praze? Jak v tom, že ho pobuřuje české členství v NATO, tak v tom, že považuje za své právo to v Praze nahlas vykřikovat? Nikdy jsem nic podobného neslyšel od Vietnamce nebo od Číňana,“ říká bývalý český diplomat.

Janyška se na svém blogu pohoršuje nad tím, že ani „seriózní“ česká média nepřinášejí dostatek informací o ruské komunitě žijící v České republice. Čeští občané si díky tomu, podle jeho názoru, nemohou udělat obrázek o tom, čím se ruská komunita v Česku zabývá a co dělá.

„Česká média o ruské menšině a jejím životě nepřinášejí žádné informace, jako by neexistovala. Žádné reportáže, žádné rozhovory, žádné analýzy. Jak svůj pobyt u nás vnímají, proč sem přijeli, proč se tu usadili? Do jaké míry se ztotožnili s Čechy? S demokracií, liberalismem? Co vědí o ruském podílu na komunismu, o invazi v r. 68 a jak se na ni dívají? Kolik jich je?“ ptá se.

Autor se rovněž zmiňuje, že „minulou neděli v pražské ZOO zněla ruština mnohem víc než čeština“. Na „rostoucí přítomnost Rusů“ ukazuje také údajný „zvyšující se počet ruských obchodů s ruským jídlem“.

Janyška o „okupaci Československa ze strany Ruska“

„Na rozdíl od všech jiných (menšin na území ČR – red.) mají za svými zády velkou, početnou zemi, která se netají imperiálními choutkami a nechutí k evropskému liberalismu. Která je s Českou republikou tak trochu ve studené válce. Která Čechy po léta okupovala a jejíž dnešní vedení tu okupaci považuje za oprávněnou," napsal Janyška, který nehledě na svoji diplomatickou kariéru očividně nerozlišuje mezi zaniklým Sovětským svazem a Ruskem moderní doby.

Podle názoru autora článku je pro Rusy Česko přitažlivé, neboť je to jakýsi kompromis mezi Ruskem a Londýnem. Zároveň ale poukazuje na skutečnost, že možnost obchodovat z Prahy „se nijak nevylučuje se sdílením putinovských postojů“.

Janyška se ptá, zdali existují státní programy pro ruské děti a dospělé, kteří přijíždějí do České republiky, aby se integrovali a dozvěděli se, co se stalo v roce 1968 a 1989.

„Co dělá stát pro to, aby se Rusové, kteří se v Čechách a na Moravě usazují, aby se integrovali a vzali za svůj objektivní pohled na historii 20.století, komunismus, který sem exportovala Moskva, Pražské jaro? Aby se s ním ztotožnili? Existují pro ně vůbec nějaké kurzy tohoto typu, je historie povinná pro získání občanství? Co vědí jejich děti, které chodí do českých škol, o české historii? Když většina škol se v dějepisu zastaví u druhé války a velké procento české mládeže neví, co se stalo v r. 1968 a pomalu už ani v r. 1989?“ píše.

Jako řešení autor článku navrhuje „poskytnout ruské menšině objektivní informace v ruštině“.

Na konci svého příspěvku se bývalý český diplomat zamýšlí nad tím, zdali budou Rusové v Česku žádat o status národnostní menšiny se všemi právy, které z toho vyplývají – i výukou v národním jazyce.

Reakce ministra zahraničí Petříčka

Na text bývalého diplomata Petr Janyšky zareagoval na Twitteru český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Ten Janyškovi poděkoval a prohlásil, že si jeho blog rád přečte.

„Děkuji, blog si rád přečtu,“ prohlásil český ministr.

​Česko jako oblíbená destinace ruských turistů

Sputnik během července publikoval informační grafiku o turismu v České republice. Rusové jsou na základě počtu turistů přijíždějících do České republiky až na šestém místě. Před Rusy se nacházejí turisté z USA (5. místo), Číny (4. místo), Polska (3. místo), Slovenska (2. místo) a Německa (1. místo). V roce 2018 navštívilo Českou republiku 545 tisíc Rusů. To je přibližně čtyřikrát méně ve srovnání s nejpočetnější skupinou turistů z Německa. Ve stejném roce navštívily Českou republiku více než 2 miliony Němců.