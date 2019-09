Otec Vondráčkové dostal vynadáno. Zpěvačka upřímně promluvila o rozchodu s Plekancem

S takovými informacemi přichází Blesk s tím, že samotná zpěvačka Vondráčková z takového kroku otce velkou radost neměla.

„Jak říkal, že jsme se rozešli v autě, dostal od mamky strašnou čočku. Ta mu řekla, že je to jenom mezi mnou a Tomášem a on nemá právo do toho zasahovat. On to ale nechápe. Chce mě chránit,“ prozradila Lucie.

Dodala, že její táta řekne všechno, i to, co neví. Zároveň zdůraznila, že její otec není jediný, kdo se veřejně vyjádřil k jejímu soukromému životu.

„Všichni chtějí být důležití, ukázat, jak vše vědí, přitom nevědí nic,“ podotkla blondýnka.

Rozvod s Plekancem, jak se zdá, neodradil Vondráčkovou od tvůrčí práce. Lucie plánuje jet do Kanady nejen kvůli rozvodu s Plekancem, ale za účelem natáčení dalšího filmu.

„Baví mě hrát v angličtině. Přijde mi, že v češtině mi tvrdne pusa, když mluvím. V angličtině mi to jde líp,“ sdělila herečka s tím, že české snímky, v nichž se objevila, nedopadly vždy dobře.

„Měla jsem velkou smůlu. Léto s gentlemanem a předtím Decibely lásky. To jsem taky nepřežila, nemohla jsem to ani dokoukat,“ poznamenala v této souvislosti herečka.

Vondráčková si rovněž postěžovala, že v Česku nemá velkou nabídku práce. Zdůvodňuje to svou situací v soukromí.

„V hereckém světě je to katastrofa. Nikdo ve svém filmu takovou popularitu nechce. Já víc točím tam než tady,“ uvedla Lucie.

Nicméně podotýká, že jednu nabídku přece jen dostala. Jde o roli v seriálu Modrý kód. Tu herečka odmítla z důvodu vysoké rychlosti natáčení, kterou by nezvládla.

Dále se poznamenává, že pěvecká cesta Lucie vypadá líp.

„Je zvláštní, že tímhle vším, co se kolem mě děje, moje hodnota v pěveckém světě stoupá. Za čtyřicetiminutové vystoupení si můžu – stejně jako Dara Rolins – říct o 200 tisíc korun a nikdo nehne brvou,“ sdělila Lucie. Nicméně dodala, že kdyby pracoval v rodné zemi, tak by se uživila, jenže v Kanadě je stále častěji.

Fámy o Vondráčkové

Na konci srpna bylo informováno o tom, že fámy ohledně osobního života české zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové neutichají. Tentokrát jí připisují román s hokejovým brankářem Markem Peksou. Podle informací Blesku Peksa tráví čas s Vondráčkovou i dětmi.

39letá zpěvačka zveřejnila příspěvek na svém Facebooku a celou situaci vysvětlila.

„Právě jsem se dočetla, že zase s někým randím. Budu teď zřejmě spojována s kýmkoli se bavím, s kýmkoli se potkám v MHD a s kýmkoli, kdo k nám s dětmi přijde na návštěvu. A i když odjedou k večeru pryč, tak u nás vlastně stejně určitě spí. Jen vám chci říct, že na žádný vztah teď ani čas ani energii nemám a soustředím se jen na to, aby měli kluci kolem sebe nové kamarády svého věku. Maty si s malou Vanessou rozumí a tak mi přijde fajn, když si můžou hrát. Nic víc nic míň. Hezký den všem,“ napsala Vondráčková.

Dříve Vondráčkové připisovali román s parkouristou Tomášem Zonygou. Byli spolu spatřeni na pražském letišti. Ale Zonyga udělal projev, napsal dlouhý článek, ve kterém vysvětlil, že s Lucií jsou jen kamarádi.