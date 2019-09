Podzemní garáže místo Koněva? Prezident Zeman promluvil o současných problémech Česka

Český prezident Miloš Zeman poskytl rozhovor portálu ParlamentníListy.cz. Podle něj studenti klidně mohou stávkovat za klima, ale měli by to dělat v sobotu. Prezident okomentoval i některé kroky ministra zahraničí Petříčka a vyjádřil se i ke sporům ohledně sochy maršála Koněva v Dejvicích.

Hlavně se ulejt ze školy

Zeman se vyjádřil k tématu o ochraně klimatu a aktuálně nejvýraznější tváři boje za klima Gretě Thunbergové. Jak vidí její počínání Zeman?

„Už jsem byl jednou dotázán, co si o ní myslím. Stručně jsem odpověděl, že mně připadá jako hysterka a více jsem se k tomu nevyjadřoval,“ uvedl prezident.

Prezident okomentoval i iniciativu Fridays For Future, která se dostala i do České republiky. Pro mladou generaci má jasný vzkaz, měla by totiž podle něj stávkovat v sobotu.

„Ať se mladá generace zajímá o svoji budoucnost, ale v sobotu. V sobotu, kdy se neučí, protože pak to bude poctivé a věrohodné. Pokud je to v pátek, je to pouze pokus ulejt se ze školy a nic jiného,“ říká prezident a následně komentuje chov čmeláků, který se chystá v zahradě Černínského paláce. „No, bude tam mít čmelín. To je takové gesto… Upřímně řečeno si myslím, že je to módní vlna a někteří psychicky labilnější jedinci této módní vlně podlehli. Kdyby studovali teorii klimatických změn, možná, že by byli ostražitější,“ uzavřel Zeman klimatické téma.

Podzemní garáže místo Koněva?

V posledních dnech v Praze 6 hořel skandál ohledně sochy maršála Koněva, kterou tam starosta Kolář nechce. Prezident se doslechl o vybudování podzemních garážích.

„Doslechl jsem se, že na tom místě mají být vybudovány podzemní garáže. Je-li tomu tak, je to velice cynický důvod pro odstranění sochy maršála Koněva. Podle mého názoru TOP 09 se stala pražskou politickou stranou se základnou právě v Praze 6 a některá ostrá prohlášení kromě těch podzemních garáží jsou dána i mýtem obklíčené pevnosti. Měli by si uvědomit, že maršál Koněv kromě Prahy osvobodil také Osvětim. Já sdílím názor, že by neměl mít sochu v Maďarsku, ale teď se bavíme o tom, co udělal pro Československo a tam je jeho přínos pozitivní,“ okomentoval aféru okolo Ivana Koněva.

Aféra Babiš

Zeman poblahopřál premiérovi Andreji Babiše k zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale uvedl, že jde teprve o mezikrok a vše se může změnit.

„Pavel Zeman by se k tomu vlastně neměl vůbec vyjadřovat, protože o tom vůbec nic neví. Předpokládám, že ten materiál pana Šarocha ještě nečetl. Je to 90 stránek, nebo dokonce 20 tisíc stran spisu, ze kterého pan Šaroch vycházel. Ne, ne, ne. Já jsem vyšel z informace, že Deník N, jak známo, oznámil, že pan Šaroch rozhodl o zastavení trestního stíhání. Nemám nic proti tomu, aby se rozhodnutí pana Šarocha přezkoumalo a přál bych si dokonce, aby se těch 90 stránek zveřejnilo, aby všichni mohli posoudit, stejně jako posuzují například zdůvodnění rozsudku, důvody, které pana Šarocha k tomu rozhodnutí vedly. Nicméně, vážím si ho za jeho odvahu, protože kdyby se rozhodl naopak pro obžalobu Andreje Babiše, celá mediální smečka by mu nadšeně tleskala,“ uvedl k celé kauze Zeman.

Česká ekonomika a krize

Zeman při setkání s českými diplomaty varoval před příchodem krize. Je na to ale česká vláda připravena?

„Ve státním rozpočtu jsou zdroje ve výši 340 miliard korun. A to jsou zdroje, které vyplývají z potenciálního zrušení všech daňových výjimek, osvobození atd. Takže chceme-li se připravit na krizi, máme tady výrazný objem prostředků, které nám mohou pomoci krizi překonat,“ říká prezident.

Je hrozba příchodu ekonomické krize vážná?

„Nijak dramatické to není. Bude to spíše stagnace než krize, to znamená nulový růst. Ovšem nulový růst znamená, že my jsme zasadili tzv. mandatorní výdaje, které musíme vyplatit i v případě nulového růstu a tam je to samozřejmě obtížnější než když ekonomika roste,“ uvedl Zeman.

Zeman do Česka pozval šest prezidentů

Začátek října bude v Česku věnován Balkánu. Konkrétně 2. a 3. října proběhne v Lánech zasedání zemí Visegrádu. Účastní se ho tedy, kromě prezidenta Zemana, prezidenti Polska, Slovenska a Maďarska. Zatímco v prvním dnu budou rokovat pouze prezidenti výše zmíněných zemí V4, další den se k nim přidají i představitelé balkánských zemí. Zeman pozval srbského prezidenta Aleksandra Vučiće, Boruta Pahora ze Slovinska a chorvatskou prezidentku Kolindu Grabarovou Kitarovičovou. Tématem by měly být nejen vztahy mezi Evropskou unií a Balkánem, ale také vývoj EU po volbách do Evropského parlamentu, které se uskutečnily v letošním roce.