Premiér Babiš se odvolá proti rozsudku, podle kterého se má omluvit za slova o zaplacených demonstrantech

„Žalovaný se musí žalobkyni omluvit,“ rozhodl soud.

Žalobu na ochranu osobnosti na premiéra podala demonstrantka Jana Filipová, která po Babišovi požadovala omluvu za to, že protestující na protivládních demonstracích spolku Milion chvilek označil za zaplacené.

„Soud hodnotil výroky žalovaného a dospěl k závěru, že došlo k hodnotícímu názoru žalovaného. Ten musí ale vycházet z reálného základu. U vysokého představitele státu je nutné, aby si informace ověřil,“ uvedla soudkyně.

Soudkyně svůj rozsudek okomentovala, že žalovaný je veřejně činnou osobou, která musí snášet značnou míru kritiky kvůli svým politickým krokům a je nucena tuto kritiku tolerovat. „On ji neunesl a reagoval nepřiměřeným způsobem a dopustil se nepravdivých hanobících výroků,“ uvedla soudkyně. Premiér teď musí Filipové zaslat písemnou omluvu.

Babiš se odvolá

Premiér Andrej Babiš už na rozhodnutí soudu reagoval a uvedl, že se odvolá.

„Ve věci jsem pouze sděloval určitý svůj názor, který reagoval na výroky pana poslance (Pavla) Růžičky, které byly předmětem veřejné debaty,“ uvedl premiér Deníku N.

Reakce žalobkyně

Žalobkyně Filipová je s výsledkem soudu spokojená, že dostala za pravdu, že premiér nemůže lhát ve veřejném prostoru.

„Jsem spokojená, že paní soudkyně řekla, že premiér nemůže lhát ve veřejném prostoru. Doufám, že spousta lidí pochopí, že co premiér pronesl v televizi, nemusí být pravda. Dospěli jsme do doby, kdy nejvyšší státní představitelé nejsou bohužel morální autoritou. Doufám, že si politici budou dávat pozor na to, co říkají, jejich slova berou lidi na velkou váhu, rozhodně na větší, než co si lidé říkají v hospodě. Doufám, že teď už přestanou dehonestující komentáře,“ oznámila Filipová.

Prohlášení Andreje Babiše

Jeden z výroků premiér pronesl v červenci na TV Nova. „Neumím si představit, že by nějaký někdo demonstroval 16 hodin v kuse a 16 hodin v kuse řval. Jen tak, že se nudí. Takže asi nějaká motivace tam bude,“ uvedl tehdy Babiš.

Po několika týdnech premiér na TV Barrandov uvedl, že „ti lidé jsou zaplaceni, jsou to političtí odpůrci na objednávku“.

Premiér Babiš při svých slovech odkazoval na vyjádření poslance za ANO Pavla Růžičky, jenž po protestu v červenci zveřejnil, že slyšel několik lidí, jak se baví o tom, kam mají jít pro peníze. To účastníci demonstrace následně odmítli a uvedli, že se bavili o penězích na případnou pokutu pro mladíka, který byl na akci legitimován.