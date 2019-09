„Proč tu sorošovskou kr*vu neposlali do…“ To, co si Emma Smetana dovolila vůči hostům pořadu, pobouřilo sociální sítě

Sympatizování s Hradem?

Vše začalo zmínkou o tom, že úspěšní návrháři na inauguraci oblékli jak manželku prezidenta Miloše Zemana Ivanu, které ušili šaty, tak jeho dceru Kateřinu. Stejně tak hlavě státu navrhli kravatu. Tuto možnost Ponerovi považují za čest a jsou pyšní na to, že prezident jejich návrhářskou práci ocenil.

Nicméně, více než samotné detaily ohledně tvorby návrhářů, Smetanu v rozhovoru zajímalo to, proč sourozenci šili pro Zemana a zda k němu chovají nějaké sympatie.

„Mě vlastně zajímá, jak to vnímáte vy, jestli se skutečně ten váš postoj politiky ani trochu nedotýká a nejsou tam žádné sympatie směrem k Hradu a tak dále,“ kladla podobné otázky moderátorka.

Na toto téma Poner reagoval vyhýbavě, a to tak, že sympatie tam mohou být a nemusí. Dle jeho názoru jde ale především pořád o tu práci. Poté připomněl, že už několikrát řekl, že je mu „politicky fuk, kdo na tom Hradě sedí“. A navíc se snaží přistupovat ke každému klientovi stejně.

Na tyto slova navázala i jeho sestra, která podotkla, že nemají důvod odmítat obléci prezidenta. „K nám se ty lidi chovali vždycky mile a vždycky byli vlídní, já nemám důvod jim říct, že je neoblíknem,“ řekla Ponerová.

Kritika za přijetí zakázky

Za rozhodnutí obléknout prezidenta si návrháři vysloužili kritiku, jak připomíná Smetana.

„Na sociálních sítích jste za to sklidili kritiku a mě zajímá, jestli vám to vadí?“ položila sourozencům dotaz.

Mladá návrhářka tak přiznala, že si opravdu vyslechli mnoho kritiky. Teprve až pak Ponerová poznala, jaké emoce prezident Zeman vzbuzuje a jak jsou lidé na politiku citliví.

„To bylo úplně poprvé, předtím jsem nad tím nepřemýšlela, a zjistila jsem, jak je pro lidi citlivé téma politika, protože jsem to na všech sociálních sítích dostala zleva zprava. Furt se jedná o šaty, nejedná se o nějaké politické rozhodnutí,“ argumentovala.

​Celou věc pak srovnala s obsluhou v restauraci: „To máte, jako kdyby kdokoli, koho nemá národ rád, šel do restaurace a oni mu řekli, že ho neobslouží. Myslím si, že takhle to nefunguje a myslím si, že ušít někomu šaty, ať je to ten nebo onen, je prostě furt práce,“ dodala.

„Šili byste pro jakéhokoli prezidenta?“

Smetana však stále zůstala u stejného tématu a sourozenců se ptala, zda by šili pro jakéhokoli prezidenta. Ti se shodli na tom, že ano.

„Ať tam sedí kdokoliv, pro mě to bude vždycky čest oblékat někoho z prezidentské rodiny,“ míní.

Zajímalo ji ale také, zda existuje někdo, komu by zakázku odmítli. „Je vlastně někdo, s kým byste nespolupracovali, když ne z politických, tak z jiných důvodů?“ zněla otázka.

​Návrhářské duo odvětilo, že by se tak mohlo stát jedině z těžkých morálních důvodů, pokud by byl někdo třeba nacista. Sama Ponerová ale prý momentálně nechová k nikomu takovou zášť, aby ho odmítla. Naopak prozradila, že by jednou ráda oblékla herečku Aňu Geislerovou. I v tomto případě ale moderátorka stočila řeč k politice. Dle ní by totiž právě zmiňované herečce mohlo vadit to, že sourozenci pracovali pro Zemana. Geislerová totiž hlavu státu hlasitě kritizuje.

„Já opravdu nepřemýšlím nad tím, jestli děláme pro tyhle a pro tyhle. Já to beru tak, že naši klienti, kteří si za šaty platí, mají rádi to, jak tu práci děláme, jak šijeme,“ podotkla Nikol Ponerová.

Rozhovor o módě? Ani náhodou!

Rozhovor v DVTV, který měl být původně o módě, se tak díky moderátorce ubíral zcela jiným směrem. Za neustálé narážky na politiku a opakované zmínky o prezidentovi si tak Emma Smetana vysloužila na sociálních sítích pořádnou kritiku.

Někteří komentující psali, že je moderátorka „slabá na hlavu“ nebo, že je „kádrovák“. Jiní zase poukazovali na to, že daný rozhovor připomínal spíše rozmluvu u výboru TOP 09.

K věci se vyjádřil také bývalý komunální politik ODS Petr Paulczynski. Ten se pozastoval zejména nad tím, proč návrháři drzou Smetanu neodkázali do patřičných míst.

„Nechápu, proč tu sorošovskou krávu neposlali do prdele,“ vyjádřil se k rozhovoru Paulczynski.

Na moderátorce nenechala nit suchou ani publicistka Eva Svobodová, která na svém Facebooku sdílela rozsáhlý status.

„Představte si, dovolili si prodat oblečení prezidentovi! Drzost těhle postbolševických kádrováků už dávno překročila hranici. Jak je možné, že se vůbec o takových věcech bavíme a prostě se nepostavíme a nepošleme tyhle totalitáře hromovým hlasem do prdele?“ píše ve svém postu.

A nad tím, co předvedla Smetana, se pozastavují i běžní uživatelé sítě. Někteří píší, že je to vrchol a že se jim chce zvracet. Moderátorku označují za slepici a pár jedinců volilo i poněkud ostřejší slova.

„Emma už vůbec dost dlouho smrdí po gestapácku či stbácku,“ míní jeden z komentujících.