Okamura se zalekl Erdoganova prohlášení o možném otevření hranice s EU. Imigrace je jednou z forem džihádu, varuje

Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie se vyjádřil k výhrůžkám tureckého prezidenta, že za určitých podmínek pustí milion syrských imigrantů do Evropy. To však Okamura považuje za „naprostou nehoráznost“.

„Turecký prezident a radikální vyznavač islámu Erdogan vyhrožuje, že pustí milion syrských imigrantů do Evropy, pokud nebude na severovýchodě Sýrie ustavena bezpečnostní zóna. O možném otevření hranice s EU hovořil Erdogan ve čtvrtečním projevu ke své vládnoucí Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP),“ píše se v úvodu příspěvku.

Dle Okamurových slov však nejde o první takové výhružky ze strany Turecka. Šéf hnutí si však pevně stojí za tím, že pro „SPD je takovéto vyhrožování naprosto nepřijatelné“.

„Pro případ masové vlny uprchlíků musíme být připraveni na možnost obnovit kontroly na našich českých hranicích! A připomínám návrh vlády hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL z minulého volebního období, kdy chtěli prosadit v rámci EU bezvízový styk pro Turecko, takže by byla Evropa ihned zahlcena vyznavači islámu! Až po mém veřejném upozornění a na můj návrh Sněmovně přijala usnesení, aby vláda přestala prosazovat bezvízový styk s Tureckem,“ připomněl politik.

Ve svém postu pak šéf hnutí citoval slova Erdogana: „Říkáme, že bychom jako Turecko měli zřídit bezpečnou zónu, kde můžeme postavit města místo stanových měst tady (v Turecku). Dopravme je (syrské uprchlíky) do bezpečné zóny.“ Okamura se tedy domnívá, že Erdoganův záměr spočívá v tom, aby daná země ovládala kurdskou oblast Sýrie a aby byla ovládnuta sunnitskými muslimy. Celé to však Okamura označil za „nepřijatelné zasahování do suverenity Sýrie“.

„Imigrace je jednou z forem džihádu a šíření islámské víry,“ tvrdí Okamura

Kromě prezidentových slov věnoval Okamura pozornost i tomu, co před časem pronesl turecký ministr vnitra Süleymana Soylu. Ten vyjádřil následovně: „Když otevřeme dveře, žádný stát nebude ušetřen a proud emigrantů vás do půl roku smete.“

V této souvislosti tak český politik poukázal i na to, že turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu prohlásil, že je Turecko připraveno zrušit s Evropskou unií smlouvu o navrácení uprchlíků.

„Turecký prezident Erdogan spojil ve svých rukách velice třaskavou směs tureckého šovinismu s expanzivním islámem a aspiracemi na obnovení Osmanské říše. Připomeňme, že imigrace neboli hidžra, je jednou z forem džihádu a šíření islámské víry. To se bohužel tureckému prezidentovi daří. Naprosto odsuzujeme, že EU rezignovala na ochranu vnějších hranic EU před nelegální imigrací. Abychom zabránili šíření islámské záplavy, potřebují mít vlastní hráz na svých hranicích,“ píše Okamura varovná slova.

​Závěrem pak zdůrazňuje, že jeho hnutí nestojí o to, aby Česko dopadlo stejně jako islamizovaná západní Evropa, v níž se lidé často kvůli imigrantům bojí vyjít na ulici.

„Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše domovy, Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Podpořte nás prosím,“ zakončil příspěvek Okamura.

Reakce na sociální síti

Jeho status na Facebooku okamžitě začali komentovat uživatelé sítě. A mnozí dávali Okamurovi za pravdu.

„A historie se vrací, to nemůžeme dopustit!!! Volím SPD, aby tomu jednání mohli zabránit,“ píše jeden z uživatelů.

​Další pak psali, že je jim z „vydírače a vyhrožovače Erdogana špatně“. „A také si ve středu stěžoval že Turecko nemá atomovou bombu. Turecku vládne šílenec,“ podotýkají další.

„Ať sami vidí, jaké to je,“ hrozí Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno pohrozil, že může otevřít západní hranice své země pro syrské uprchlíky, kteří chtějí do Evropy. Prý to udělá, pokud na severu Sýrie nevznikne bezpečnostní zóna a jestli západní státy neposkytnou Turecku slíbenou pomoc.

„Čtyři miliony uprchlíků u nás našly azyl. Do určité chvíle táhneme toto břemeno, ale omlouvám se, nemůžeme to dělat donekonečna. Pokud nebude vytvořena bezpečnostní zóna a jestli nedostaneme slíbenou pomoc od Západu, budeme muset otevřít své dveře. Ať sami vidí, jaké to je. Samozřejmě budeme i nadále podporovat uprchlíky, dokud můžeme. Ale existuje nebezpečí nové vlny uprchlíků,“ nechal se slyšet.

K tomu poté dodal, že Ankara rozpracovala návrh na vytvoření bezpečnostní zóny na severu Sýrie, která může částečně vyřešit problém pobytu syrských uprchlíků.

Uvádí se, že do Turecka v posledních letech přišlo asi 3,6 milionu uprchlíků ze Sýrie. V deseti tureckých provinciích pro ně bylo postaveno přes 20 táborů a kontejnerových táborů, ve kterých jsou školy a lidé mají lékařskou pomoc a jídlo. V nich však žije pouze pětina uprchlíků, zbytek je rozptýlen po různých městech země, což často vede ke konfliktům mezi uprchlíky a místními obyvateli.