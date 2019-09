Ovčáček o dvojím metru českých novinářů: Merkelová podvanácté navštíví Čínu, ječet budou jen až tam pojede Zeman

Jiří Ovčáček se tentokrát pozastavil nad tím, proč česká média mlčí o tom, že Čínu navštívila německá kancléřka Angela Merkelová. Poukazuje také na to, v jakém případě by o takové cestě novináři rozhodně nemlčeli.

„‪Spolková kancléřka zahájila dvanáctou (!) návštěvu Čínské lidové republiky. Nenávistní čeští novináři a jejich politická suita mlčí jako ryby. Ječet budou jen v případě, pokud do ČLR pojede pan prezident,“ píše mluvčí Pražského hradu.

Reakce lidí na sociální síti byly různé. Někteří pokračovali ve svém dlouhodobém záměru, kdy pod příspěvkem publikovali různorodé komentáře, které se slovy Ovčáčka nijak nesouvisí. Jiní lidé souhlasili s názorem Ovčáčka: „Novináře nemá cenu komentovat... Jiří, hezký víkend přeju.“ Ostatní se do jeho postu ale pořádně obuli: „No jo, jenže ona s nimi jedná jako rovný s rovným. Náš prezident tam jezdí jako lokaj.“

Merkelová zamířila do Číny

Jak podotýká sám Ovčáček, Merkelová se do dané země vydává již podvanácté. Podle informací do Číny jede řešit několik témat. Návštěva by měla trvat celkem tři dny a během cesty bude kancléřku doprovázet početná hospodářská delegace. V plánu je setkání s premiérem Li Kche-čchiangem, prezidentem Si Ťin-pchingem. Kromě Pekingu by kancléřka měla navštívit také Wu-chan ve střední Číně.

​Spekuluje se o tom, že jedním z významných úspěchů návštěvy Merkelové by mohl být příslib Pekingu o podpoře připravované obchodní dohody mezi EU a Čínou. Poukazuje se také na to, že Berlín již naznačil, že má v plánu využít své kontakty na Peking během svého předsednictví v EU v dalším roce a uspořádat v Německu summit EU-Čína.

Není tajemstvím, že současné německo-čínské vztahy nejsou příliš jednoduché. Německo se totiž dlouhodobě potýká s nejednoznačností svého vztahu k této velmoci. Obecně však Berlín s Pekingem udržuje vztah, jež obě strany označují za „obsáhlé strategické partnerství“. Již dříve Merkelová prohlásila, že „Čína je strategický partner, ale i konkurent“.

Zemanovy cesty do nejlidnatější země světa

Český prezident Miloš Zeman do Číny cestuje rád, jelikož je nakloněn ekonomické spolupráci s tímto státem. Jako prezident se do dané země vydal již pětkrát, naposledy letos v dubnu, kdy se setkal se svým čínským protějškem.

​Letos byla zveřejněna analýza, která se zabývala tím, kolik činí účty za cesty prezidenta do Číny. Vyšlo najevo, že tyto náklady v letech 2014–2018 činily celkem 12 361 404 korun, i když původně měly, podle vládních dokumentů, tyto návštěvy vyjít na 16,2 milionů korun.

Zeman bývá za své cesty do této země však často kritizován. Podle některých expertů totiž tyto návštěvy nemají velký význam. Například sinolog a ředitel projektu Sinopsis Martin Hála uvedl, že „prezident čínskému systému nerozumí a z jeho cest nemá Česko žádný prospěch“.

Naposledy se kromě prezidenta vlna kritiky snesla také na hokejistu Jaromíra Jágra, který se do Číny vypravil jako část jeho delegace.