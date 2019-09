„Neuvěřitelné, jaké zrůdy Merkelová pozvala do Evropy.“ Fialu vyděsil brutální případ šestinásobného pokusu o vraždu v Německu

Radim Fiala na svém Facebooku okomentoval zprávu o tom, že je Haidar A. souzen za další, tentokrát šestinásobný, pokus o vraždu. Fiala zdůrazňuje, že dotyčný v listopadu 2016 způsobil nožem hluboké zranění na krku Omarovi A. Během vynesení rozsudku za tento zločin se však vrhl po služební pistoli pětapadesátiletého policisty, naštěstí jej strážci přemohli, spoutali a zabránili neštěstí. Haidar totiž přiznal, že chtěl zastřelit všech pět soudců i prokurátora.

V této souvislosti český politik připomněl také případ afrického migranta Abdallaha Ibrahima Diallo, který podle všeho znásilnil českou dívku u Lukavce. Radim Fiala upozornil, že je dotyčný v Německu veden jako „osoba s agresivními pohnutkami“ pro dřívější trestnou činnost. Fiala tak hořekoval nad tím, že ho Němci nechali chodit na svobodě.

„Kdyby byl tento násilník v německém vězení a nebyl v „režimu strpění“, nebo kdyby byl vyhoštěn zpátky do Afriky, nemusela být česká dívka znásilněna! A české i německé ženy by nemusely být vražděny či znásilněny, kdyby sem Merkelová do Evropy nepozvala takovou násilnickou sběř a nenechávala ji pohybovat se volně na svobodě!“ uvedl.

Na konci postu zdůraznil, že hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Uvedl, že „odmítají masovou imigraci a požadují možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.“ Dodal také, že hnutí SPD už předložilo i návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování, což bohužel Babišova vláda a další strany ve sněmovně blokují.

Fiala vyzval k obraně hranic V4

Radim Fiala, místopředseda hnutí SPD, na svém Facebooku před několika dny sdílel také informaci o tom, že Maďarsko oplocuje své hranice a hlídá je ve dne v noci. K postu připojil výstižný obrázek a k podobnému opatření vyzval i Visegrádskou skupinu.

„Maďaři už své hranice opevnili a hlídají je ve dne v noci! Teď je na čase opevnit celou vnější hranici států Visegrádské skupiny!“ je uvedeno na fotografii, kterou Radim Fiala sdílel.

Fiala se poté svých sledujících zeptal, co si o tom myslí. Někteří z nich uvedli, že jsou připraveni pomoci i zadarmo. Jiní jsou toho názoru, že by k tomuto kroku mělo skutečně přistoupit i Česko.

„Klidně si udělám barikádu a budu pomáhat při stavbě zadarmo,“ uvádí Miroslav Janiga.

„Já si myslím, že udělali velmi dobře. A my bychom taky neměli váhat,“ přidává se Jaroslav Polach.