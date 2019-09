Slovní přestřelka kvůli maršálovi Koněvovi pokračuje. Starosta Kolář obvinil Zemana a Babiše z vyostření sporu o sochu

Kolem pomníku maršála SSSR I. S. Koněva se v poslední době strhl pořádný skandál. A vypadá to, že se situace jen tak neuklidní. Na Facebooku se k ní vyjádřil nejen starosta Prahy 6, který je v samotném středu dění, ale také strana TOP 09.

Na oficiálních stránkách TOP 09 Prahy 6 na Facebooku se objevilo vyjádření strany ke kauze kolem sochy maršála Koněva.

„Odmítáme vměšování ruské ambasády do záležitostí Prahy 6. Doby, kdy to bylo běžné, jsou dávno pryč,“ stojí v popisku zveřejněného příspěvku.

Na fotografii, která je přiložena k postu TOP 09, je zachycen starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a je na ní vyobrazen také následující text: „Rusko nám nebude mluvit do toho, jak naložíme s majetkem Prahy 6.“ Fotografie navíc odkazuje na názor starosty, proč se spor o sochu Koněva vyostřil právě teď.

„Na Hradě sedí člověk, který komunisty podporuje, zve si 21. srpna do Lán předsedu KSČM. Za premiéra máme člověka, který pracoval pro StB. A ti lidé si myslí, že si to tady vezmou zpátky. Ať jde socha do muzea, ať se tam udělá expozice o historické úloze maršála Koněva ve 20. století,“ nebral si Kolář servítky.

A jak reagovali lidé na sociální síti?

Pod daným příspěvkem se následně začaly množit různé reakce. Někteří s vyjádřením a s kroky pražského starosty souhlasili: „Správně formulované vyjádření. 👍“

Jiní zastávali opačný názor a tvrdili, že „minulost nelze předělat“. „Ať si s tím Praha 6 udělá co chce, dějiny stejně nepřepíše,“ tvrdí.

Podzemní garáže místo Koněva? Prezident Zeman promluvil o současných problémech Českahttps://t.co/Rk651Ro72b — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. září 2019

​Pár jedinců Ondřeje Koláře podezíralo, že za celou kauzou se doopravdy skrývá něco jiného:

„Jen jestli za tím není nějaký developer, nějaké parkoviště, nějaký ten obolus do některých kapsiček kluků, co spolu mluví...“

Někteří se vyjádřili poněkud neutrálně. „To máte zajisté pravdu. Ale trošku úcty by to chtělo taky... Bez ohledu na to, jak moc rozporuplnou osobou maršál Koněv byl,“ stojí v jednom z komentářů. Pár uživatelů ukázalo, že bere celou situaci s humorem: „Já být starostou Prahy 6, tak vyhlásím Rusku válku 😂😂😂.“

Kauza ohledně sochy maršála Koněva

Památník maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, který se podílel na osvobození Prahy, čelí řadě útoků. Socha slavného vojevůdce, stojící na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, je opakovaně poškozována. Naposledy k tomu došlo dne 21. srpna, kdy vandalové polili památník barvou.

Kolář a Ovčáček se střetli kvůli památníku Koněva https://t.co/owdWwIXB2X pic.twitter.com/f9VNcgTNOw — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 3. září 2019

​Poškození sochy maršála Koněva vandaly vyvolalo v české společnosti řetězovou reakci. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář nejprve odmítl sochu vyčistit a vyzval k jejímu přemístění, například na pozemek ruského velvyslanectví v Praze, a později ji nechal zakrýt lešením a plachtou, i když ji skupina občanů dobrovolně vyčistila.

Vedení městské části argumentovalo tím, že chce danou sochu tímto způsobem chránit před vandaly. Odpůrci tohoto kroku v tom však naopak viděli snahu odstranit maršála Koněva z povědomí občanů jako osvoboditele Prahy. Aktivisté několikrát plachtu ze sochy strhávali, ale radnice ji opakovaně na místo vracela.

Dříve v srpnu primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) rozhodl, že pamětní deska připomínající podíl Rudé armády v čele s maršálem Koněvem na osvobození Prahy od nacistů nebude po rekonstrukci navrácena na zeď Staroměstské radnice.

V červenci vedení radnice městské části Praha 3 oznámilo, že zvažuje možnost změny názvu ulice Koněvovy. Reagovala tím údajně na žádost zhruba stovky obyvatel Žižkova.

Protivníci maršála obviňují, že se údajně podílel na přípravě invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Jak ale uvádí Velvyslanectví Ruské federace v Praze, archivní údaje jeho účast nepotvrzují. Maršál Koněv vzhledem k věku v době události už ve vedení sovětské armády nebyl a jediné, co ho s Československem spojuje, je podle dokumentu velení operacím při osvobozování Prahy v květnu roku 1945.