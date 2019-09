Uživatelé se vysmáli modelce Elišce Bučkové za porci jídla a její hubenou postavu. Foto

Vítězka soutěže Česká Miss 2008 se často chlubí svými opálenými křivkami a dostává hodně komplimentů.

„Zase to uvařili skvěle, kluci šikovní! Tímto jim uděluji ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY!“ napsala modelka pod snímkem.

Její sledující začali ironicky komentovat.

„To snad nesníte celé,“ napsala jedna z uživatelek.

“Mezi tou lebedou na tom talíři je něco vařeného?” okomentoval další sledující.

Také někteří vyslovili své starosti ohledně hubenosti brunetky.

“Jejda, Vy jste moc hubená,” napsal další uživatel.

Eliška Bučková má na svém Instagramu 127 tisíc sledujících. Nedávno zveřejnila žhavé snímky z dovolené, na kterých pózuje v zelených bikinách. Uživatelky jí takovou postavu závidí.

Eliška Bučková

V roce 2008 vyhrála soutěž Česká Miss. Ve stejném roce reprezentovala Českou republiku na Miss Universe a obsadila 11. místo z 80 soutěžících. V roce 2010 se dostala do TOP 10 ve světové soutěži Top Model of the World.

Dnes bývalá vítězka pracuje na pražské muzikálové scéně v Divadle Broadway. Hraje a zpívá v muzikálu Hamlet The rock opera.

Osobní život

Krásná brunetka je dodnes sama po rozchodu s Jakubem Vágnerem. Příčinou rozchodu se stal rozdílný pohled na společnou budoucnost. Modelka chtěla mít děti, u Vágnera bylo na prvním místě rybářství.