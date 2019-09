Španělé budou koukat! Bývalá Česká Miss Kateřina Pospíšilová provokuje odhalujícími šaty. Foto

Česká modelka, herečka a Česká Miss 2006 Kateřina Pospíšilová zveřejnila provokativní fotografii ze Španělska, na které je zachycena v odhalujících šatech. Snímek je pořízen zboku a vypadá to, že šaty její prsa jen sotva zakryjí.

„Španělsko je fakt nádherná země... To asi není překvapení, ale já jsem stejně nečekala, ze mě to tu tak nadchne. Neskutečná příroda a přátelští lidé... No, doufám, že se mi zase podaří někdy brzy přijet,“ napsala modelka pod svým příspěvkem.

Uživatelé sociální sítě ji zahrnuli laskavými komentáři a psali, že je nádherná a elegantní.

Kateřina Pospíšilová, která má i britské občanství, se před sedmi lety odstěhovala do Londýna za kolumbijským přítelem. Nechala tak své role v českém seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 a nahradila ji jiná herečka.

Vypadá to, že se dokonce schyluje ke svatbě. Modelka totiž na ruce hrdě nosí zásnubní prsten značky Tiffany s velkým diamantem. Její kolumbijský přítel pracuje v oblasti lékařských přístrojů.

Pospíšilová však není jedinou provokatérkou. Již dříve se slovenská modelka Andrea Verešová objevila v letních šatech, které odhalovaly ramena a sotva zakrývaly její prsa. Uživatele sítě to samozřejmě potěšilo.

Modelka na Instagramu již dříve zveřejňovala své odvážné fotografie. Například tu z akce na Kanárských ostrovech, kde navštívila Česko-slovenský ples. Tehdy na sobě měla dosti odhalené šaty, ve kterých ukazovala své vnady.