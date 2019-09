„Proč bychom měli živit totalitní aktivisty?“ Štěpánek zpochybnil rozhlasový poplatek pro ČRo. Není to solidní médium, tvrdí

Publicista, muzikant a bývalý předseda Alternativy pro Česko Petr Štěpánek se na svém účtu na Facebooku pořádně obul do Českého rozhlasu. Rozzuřilo ho totiž to, ža dané médium uvedlo, kdo nebo co je trollem šířící dezinformace, a co takové trolly v jejich práci motivuje. Štěpánek si tak neodpustil několik poznámek.

Ve svém postu politik píše například o bolševismu a udavačích.

„Tohle je čistokrevný, odporný bolševismus, přesněji eurobolševismus. Denunciační agitka. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Každý, kdo si myslí něco jiného, než je ta jediná správná linie, je troll a Putinův agent. A o tom, co je správné, rozhodujeme my! My eurobolševici, my eurosvazáci, my euroudavači, my eurocenzoři. V tomto případě Ondřej Golis a Lenka Kabrhelová na vlnách Českého rozhlasu. Totalitní svazáci jak vyšití! Pokud Český rozhlas něco podobného považuje za veřejnou službu, je třeba jej rychle vyvést z tohoto tragického omylu,“ stojí v úvodu jeho příspěvku.

V další části postu se pak Štěpánek obrací na samotného generálního ředitele René Zavorala a pod drobnohled si bere povinný rozhlasový poplatek.

„Pane generální řediteli René Zavorale René Zavoral, neexistuje jediný důvod, proč bychom na podobnou propagandistickou zvrhlost měli posílat povinný rozhlasový poplatek. Neexistuje jediný důvod, proč bychom totalitní aktivisty tohoto typu měli živit. Neexistuje jediný důvod, proč by veřejnou instituci, jež toto provozuje, měli vést lidé, kteří to dovolují. Golis a jeho soudruzi, nechť si plkají, co chtějí, ale za své!“ rozhořčil se publicista.

V závěru si neodpustil komentář, že Český rozhlas nepovažuje za solidní médium. Proč? „Solidní médium veřejné služby nevysílá podobný propagandistický škvár, nýbrž proti sobě posadí lidi s různými názory a nechá na posluchači, aby si sám udělal závěr. Ergo: Český rozhlas není solidní médium,“ tvrdí.

Uživatelé sítě s jeho názorem většinou souhlasí

Jeho vyjádření si na sociální síti našlo několik příznivců, kteří s jeho názorem sympatizují.

„Český rozhlas a Česká televize jsou hlavní dezinformační média šířící neomarxistickou propagandu. Navíc tam pracuje dost těch, kteří před rokem 1989 šířili propagandu komunistickou. Třeba taková Marcela Augustová je zářným příkladem,“ píše jeden z uživatelů sociální sítě.

Další pak hovoří o „smutné realitě současnosti“ a někteří se pozastavují nad tím, že nechápou, „proč se to všechno tak podivně zvrhlo“.

Podcast Českého rozhlasu o dezinformacích

V daném podcastu českého média promluvil novinář Ondřej Golis, který se zaměřil na Čechy šířící ve své zemi dezinformace. Podle jeho názoru je v dnešním pojetím trollem „někdo, kdo rozvrací diskuse, velmi nevybíravě napadá své názorové oponenty, chce je otrávit“.

V konečném důsledku pak tito lidé dle novináře „způsobují radikalizaci společnosti, polarizaci“.

Pokud jde o důvod, proč to dotyční dělají, Golis si myslí, že nejčastěji jde o dobrovolníky, kteří tak činí z osobních důvodů. „Možná si tak zvyšují pocit vlastní důležitosti, mohou to být lidé, kteří nemají rádi EU a srovnávají ji s nacistickým Německem, ale mohou to být i jen lidé, kteří se nudí a provokují,“ míní.

Ve svém projevu pak jmenoval i několik nejvýraznějších proruských trollů. Tato slova však Štěpánka rozhodně nepotěšila, a tak se k nim musel vyjádřit.