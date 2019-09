„Útok na osvoboditele Osvětimi nepřekvapuje.“ Ovčáček poukázal na extremistické činy členů TOP 09. Měl ruský ministr pravdu?

Ke svému postu Ovčáček připojil také dvě fotografie. Na první z nich je zachycen bývalý místopředseda TOP 09 Jaromír Štětina, který drží v rukou znak policejního batalionu Azov Ministerstva vnitra Ukrajiny, který se skládá z příznivců krajní pravice, nacionalistů, neonacistů. Na druhé fotce zakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek, jak dávají ukrajinské poslankyni Nadije Savčenkové, která je známá svými antisemitskými vyjádřeními, kytici.

Europoslanec Štětina se postavil za nacisty

Již dříve média informovala o tom, že se europoslanec Jaromír Štětina zúčastnil besedy o ukrajinské krizi v Radnicích na Rokycansku. Podle europoslance jsou ukrajinské dobrovolnické prapory nazývány fašisty, protože ubránily cestu ze severu na Krym a Rusko jim to nikdy neodpustí.

„Několikrát jsem se s těmi „fašisty“ setkal,“ prohlásil europoslanec. „A fašismus? To je směšné. Protože nejvíce proklínaný prapor Azov, ten operuje kolem Mariupolu. Protože to je staré židovské město, tak v řadách bojovníků Azovu je asi třicet, možná i čtyřicet, Židů. Žádný nacista na světě nebude jaksi spolupracovat s Židy, to je samozřejmě nesmysl. Není to tedy občanská válka,“ pokračoval Štětina.

Štětina tvrdí, že Ukrajinci jsou hrdí nacionalisté. „Ukrajinci se totiž na rozdíl od nás, když byli napadeni, začali bránit. A to je hodné obdivu,“ řekl. Znakem praporu Azov je však runa Wolfsangel, kterou za druhé světové války používala nacistická divize SS Das Reich. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlásil, že Azov porušuje pravidla vedení války masovým rabováním, mučením, únosy novinářů a znásilňováním.

Antisemita Savčenková

Dříve se psalo, že ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková se v televizním vysílání nevybíravě pustila do Židů. V rozhovoru pro televizi 112 pro ně dokonce použila hanlivé označení židák. Na dotaz moderátora během televizního pořadu Hordon, zda nemá ráda Židy, odpověděla: „Nemám nic proti Židům, ale nemám ráda židáky.“

TOP 09 a kauza kolem sochy maršála Koněva

Na oficiálních stránkách TOP 09 Prahy 6 na Facebooku se nedávno objevilo vyjádření strany ke kauze kolem sochy maršála Koněva. „Odmítáme vměšování ruské ambasády do záležitostí Prahy 6. Doby, kdy to bylo běžné, jsou dávno pryč,“ stojí v popisku zveřejněného příspěvku. Na fotografii, která je přiložena k postu TOP 09, je zachycen starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a je na ní vyobrazen také následující text: „Rusko nám nebude mluvit do toho, jak naložíme s majetkem Prahy 6.“ Fotografie navíc odkazuje na názor starosty, proč se spor o sochu Koněva vyostřil právě teď.

„Na Hradě sedí člověk, který komunisty podporuje, zve si 21. srpna do Lán předsedu KSČM. Za premiéra máme člověka, který pracoval pro StB. A ti lidé si myslí, že si to tady vezmou zpátky. Ať jde socha do muzea, ať se tam udělá expozice o historické úloze maršála Koněva ve 20. století,“ nebral si Kolář servítky.