Výrok ruského ministra má nečekanou dohru. „Zeman musí být sesazen.“ Pražská kavárna posílá jasný vzkaz

Medinský v pátek označil Koláře za „Gauleitera“, tedy vůdce regionální pobočky NSDAP. Důvodem má být jeho záměr odstranit sochu maršála Ivana Koněva.

„Ruský ministr kultury zřejmě naráží na fakt, že starosta Prahy 6 hodlá odstranit pomník osvoboditele vyhlazovacího tábora Osvětim. Jeho rozhořčení tedy plně chápu,“ reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Na otázku, zda tato odpověď skutečně vyjadřuje prezidentův postoj, Ovčáček odpověděl: „Samozřejmě.“ Ovčáček dříve označil Kolářovu TOP 09 za NSDAP 09.

To mnohé nenechalo chladnými a své slovo vyslovil i portál FORUM 24.

„V momentě, kdy ruský ministr kultury nazývá našeho starostu nacistou, se musí prezident za Čecha postavit. Jen vlastizrádce v takový moment přitakává cizí mocnosti. A přesně to Miloš Zeman udělal,“ stojí v článku.

Navzdory tomu, že pomník Koněva byl v minulosti již několikrát poškozen, za nebývalou intenzitu sporů může podle autora prezident Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO). Oba se dříve postavili proti zahalení nebo odstranění pomníku sovětskému maršálovi, který dopomohl k osvobození Prahy.

„Nyní, když se čeští komunisté díky premiérovi a prezidentovi opět podílí na vládě, vylézají z děr pohůnkové Ruska,“ píše se v článku.

Žoldák Ruska

Dříve se podobným způsobem vyjádřil i sám Kolář, který kvůli výhružkám za rozhodnutí zakrýt sochu plachtou, dostal policejní ochranu.

„Na Hradě sedí člověk, který komunisty podporuje, zve si 21. srpna do Lán předsedu KSČM. Za premiéra máme člověka, který pracoval pro StB. A ti lidé si myslí, že si to tady vezmou zpátky. Ať jde socha do muzea, ať se tam udělá expozice o historické úloze maršála Koněva ve 20. století,“ prohlásil.

Podle FÓRA 24 voliči Miloše Zemana museli již po prvním prezidentském období vědět, že „slouží východním velmocím“, nicméně teď překročil červenou linii a přímé útoky na české občany již nelze přijmout.

„Pokud se totiž hlava státu viditelně chová jako žoldák Ruska, místo toho, aby se snažila uklidnit horké hlavy, musí se vyvodit důsledky,“ uvádí se v textu.

„Už když Zeman vyprávěl ruskému prezidentovi Putinovi o vraždění novinářů, bylo to za čarou. Když ovšem souhlasí s označením starosty Prahy 6 nacistou, už nejde mlčet. Ostře ohradit se musí nejen ministr zahraničí, ale především premiér,“ pokračuje.

Petříček ostatně již uvedl, že vyjádření ruského ministra nepovažuje za vhodné a že „omluva by pomohla uklidnit situaci“.

Další důvod pro ústavní žalobu

„Troufne si však Andrej Babiš něco Zemanovi vytknout?“ táže se autor článku. „Pokud ne, definitivně ukáže, jakým je slabochem, a nejde o něm vůbec ani uvažovat jako o demokratovi,“ míní.

V tomto případě mají mít slovo poslanci ve Sněmovně, kteří musí podpořit ústavní žalobu na prezidenta, kterou dříve schválili senátoři.

„I když poslední Zemanův výrok není součástí senátorského návrhu, je jedním z nejhorších činů, které prezident předvedl. V porovnání s tím, že hlava státu de facto nazve českého občana nacistou, jsou průtahy se jmenováním ministra kultury prkotinou,“ podotýká autor.

Ale i v tomto případě budou mít rozhodující slovo poslanci hnutí ANO Andreje Babiše. Podle autora pro ně bude hlasování poslední zkouškou charakteru.

„Měli by si totiž uvědomit, že tentokrát je hanoben starosta za TOP 09, ale příště to klidně může být někdo z nich. Zeman totiž nemá přátele. Jen současné a budoucí nepřátele,“ uzavírá autor.

Kauza pomníku maršála Koněva

Pomník maršála Koněva byl v posledních letech několikrát poškozen vandaly. Naposledy se tak stalo dne 21. srpna při výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy neznámí pachatelé sochu polili rudou barvou.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář nejdříve oznámil, že sochu nehodlá dále čistit. Později, když ji aktivisté dobrovolně očistili, ji nechal zakrýt plachtou, údajně, aby ji chránil před dalšími útoky. Upozornil ale, že socha bude z náměstí Interbrigády odstraněna a uvedl, že se již ozvali zájemci, kteří by ji převzali.

Zakrytí plachtou ale vyvolalo vlnu nespokojenosti. Před pomníkem došlo k demonstraci, které se mimo jiné zúčastnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nebo poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Později vedení městské části plachtu i lešení odstranilo a sochu nechalo natřít ochranným nátěrem proti barvám. Kolář ale stále trvá na odstranění sochy.