Starosta Kolář ostře reagoval na výrok ruského ministra kultury a obvinil Zemana z kolaborace

Pražský starosta Ondřej Kolář se na svém profilu na Facebooku vyjádřil k celé kauze, která v poslední době vypukla kvůli soše maršála Ivana Koněva. Ve svém rozsáhlém příspěvku se ostře vyslovil vůči výroku ruského ministra kultury Vladimíra Medinského, který jej označil za nacistu. Mimo jiné se ale pustil i do českého prezidenta Miloše Zemana a hovořil o kolaboraci.

Ondřej Kolář, který je v poslední dny jednou z hlavních postav v této kauze, si ve svém příspěvku nebral servítky. Na Facebooku tak dal všem jasně najevo, co si o celé věci a přístupu některých politických osobností myslí.

„Praha 6 je největší městskou částí hlavního města České republiky. Sídlí zde významné univerzity i vědecké instituce. V Praze 6 se nachází největší české mezinárodní letiště, nebo nejstarší mužský klášter v Čechách. V Praze 6 má sídlo velká většina zastupitelských úřadů a diplomatických rezidencí. Mimo jiné je zde i ambasáda Ruské federace,“ zní poněkud nevinně začátek jeho příspěvku.

Poté ale pokračoval svým vyjádřením k tomu, co na jeho adresu v pátek poznamenal ruský ministr kultury: „Do včerejšího dne velké většině Čechů neznámý ministr kultury Ruské federace prohlásil, že po Zemanově obhajobě památníku přijme „správa šestého pražského obvodu“ správné rozhodnutí. Městská část Praha 6 má demokraticky zvolené, svéprávné a sebevědomé zastupitelstvo, které rozhoduje nezávisle na prezidentu republiky a nenechá si od nikoho diktovat, jaká rozhodnutí má činit. Zastupitelé městské části slibují vykonávat svůj mandát mj. ve prospěch občanů Prahy 6, nikoliv ve prospěch Ruské federace nebo Pražského hradu. Důrazně se proto ohrazuji proti označení Prahy 6 jako „jakéhosi obvodu“, jak to udělal uvedený ruský ministr.“

Kromě ruského ministra se však Kolář obul i do postoje Pražského hradu, respektive se pustil do českého prezidenta Miloše Zemana. A nutno říct, že v jeho případě nešel pro silná slova daleko. Hovořil totiž o dezinformační kampani či kolaboraci.

„Stejně tak se důrazně ohrazuji proti pokračující dezinformační kampani ze strany Pražského hradu. Považuji za nepřijatelné, aby prezident republiky klamal veřejnost lživými informacemi o údajně připravovaných projektech podzemních garáží, či nepodloženými výroky o kolaboraci kohokoliv z občanů České republiky s gestapem, nebo jinými složkami nacistické státní moci. Považuji za nepřijatelné, aby výroky hlavy státu zcela korespondovaly s výroky představitelů ruského státu. Je to jasný důkaz kolaborace s cizí státní mocí na nejvyšší úrovni naší politické reprezentace,“ dodal k věci.

Podzemní garáže místo Koněva? Prezident Zeman promluvil o současných problémech Českahttps://t.co/Rk651Ro72b — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. září 2019

​Závěrem se zmínil o tom, že čekává, že se „skandálním výrokem ruského ministra bude podle všech platných zásad mezinárodního práva a diplomatických zvyklostí a pravidel náležitě zabývat Ministerstvo zahraničních věcí České republiky“.

„Na místě není v tuto chvíli výzva ke konstruktivnímu dialogu a prosba o omluvu, ale sebevědomý a důrazný protest. Nikdo se nesmí České republice vměšovat do jejích vnitřních záležitostí a určovat, co si zde lidé a politici mohou myslet a říkat,“ nechal se slyšet Kolář.

Na starostova slova lidé na sociální síti reagovali různě, ale většinou s ním souhlasili. Mnozí psali, že je Kolář odvážný a že je starostou na pravém místě. Chválili ho za jeho postoj a psali, aby nikomu neuhýbal. Našly se však i komentáře, v nich někteří s postojem Koláře nesympatizovali: „Správně, nikdo se nesmí míchat do vnitrostátních věcí. Až na to, že EU to dělá neustále a Vy tomu tleskáte.“

Kauza pomníku maršála Koněva

Pomník maršála Koněva byl v posledních letech několikrát poškozen vandaly. Naposledy se tak stalo dne 21. srpna při výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy neznámí pachatelé sochu polili rudou barvou.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář nejdříve oznámil, že sochu nehodlá dále čistit. Později, když ji aktivisté dobrovolně očistili, ji nechal zakrýt plachtou, údajně, aby ji chránil před dalšími útoky. Upozornil ale, že socha bude z náměstí Interbrigády odstraněna a uvedl, že se již ozvali zájemci, kteří by ji převzali.

Zakrytí plachtou ale vyvolalo vlnu nespokojenosti. Před pomníkem došlo k demonstraci, které se mimo jiné zúčastnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nebo poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Později vedení městské části plachtu i lešení odstranilo a sochu nechalo natřít ochranným nátěrem proti barvám. Kolář ale stále trvá na odstranění sochy.