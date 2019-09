Politolog Zbořil udeřil na Českou televizi: Tímto tentokrát překročila nejen míru slušnosti, ale i povinností

Politolog Zdeněk Zbořil ostře zaútočil na Českou televizi. Podle Zbořila místo toho, aby točila pořady s fake news, by měla nejprve ohodnotit svou vlastní práci. Prohlásil to v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

Zbořil zdůraznil, že vedení veřejnoprávních médií by mělo kontrolovat, co hlásají jejich redaktoři. Narážel tím na informaci v Deníku N, že se chystá zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO). Danou informaci převzala i další média, ve skutečnosti však Babiš zatím zůstává obviněnou osobou.

„Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. (…) Tady nějaký zdroj informací, o kterém si tedy nemusíme myslet, že je zrovna nejserióznější, někteří novináři ho označují za ten tzv. Bakala-press, tak vypustí informaci, že premiér Babiš je zbaven nařčení, že se dopouštěl trestných činů, a tu zprávu převezme Československý, pardon, Český rozhlas,“ opravil se vzápětí, „Česká televize a ČTK a v podstatě způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy,“ říká Zbořil.

„A tak „opisovali“ redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude,“ doplnil politolog.

Další chybu podle Zbořila prý média udělala, když nedostatečně informovala o státní návštěvě předsedy vlády v Turecku.

Soukup: ČT šířila fake news ohledně protestů na Václaváku

Již dříve média informovala o tom, že majitel TV Barrandov Jaromír Soukup upozornil na skutečnost, že česká média svým čtenářům poskytovala nepřesné informace o protivládních protestech v Praze. Organizátoři prý psali až o 50 000 lidech, kteří na Václaváku v ten den nebyli.

„To říká, že v 18:30 hod, kdy demonstrace začala, bylo na Václavském náměstí 70 tisíc lidí. Organizátoři, Česká televize a Bakalova média se semkli a všichni dohromady říkali 120 tisíc, ale ministerstvo říká o 50 tisíc méně,“ shrnul věc Soukup. Následně divákům sdělil, že pokud za to od České televize čekají omluvu ve smyslu, že to „přepískli“, tak mají smůlu. „Kdo by se k takové drobnosti vracel, že jo?!“ uvedl Soukup, který informace organizátorů o počtu demonstrujících označil za fake news.