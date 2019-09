Kadeřávková provokovala v krajkových kalhotkách a ukázala, kdo je s ní v posteli. Foto

„Kus přítulného mořského ježka, jeho chlupatý koleno, můj happy face a jedna (velká) láska,“ okomentovala herečka jednu z fotografií.

Uživatelé byli moc zvědaví a chtěli se dozvědět, kdo je ten muž.

,,Myslím, že už ho nemusíš tajit, pana S.... Přejuuuuu,“ napsala jedna z její uživatelek.

Ale diskuse přerostla v bouřlivou.

„Promiňte, ale z fotky působíte jak venkovská štětka, co se vychrápala se slavnou osobností, a vyjadřování máte 14leté puberťačky, které kluk sáhnul poprvé do kalhotek. No tak máte ,kluka', blahopřeji. Všichni víme, kdo to je. Ale máte tohle zapotřebí?“ napsala další sledující.

Takový komentář nechali pod snímkem, na kterém herečka pózuje v krajkových kalhotkách.

Její sledující se domnívají, že je to slovenský rapper Strapo.

Je třeba připomenout, že se Kadeřávková potýká se závažnou nemocí. Již dlouho totiž bojuje se zákeřnou boreliózou, která jí dokáže značně znesnadnit život. Často se kvůli ní cítí unavená a celkově jí nemoc dost komplikuje život, i co se týče pracovní stránky. Herečka se ale nevzdává a snaží se zachovat optimismus. Dokonce podstupuje náročnou léčbu, za níž dojíždí na kliniku do sousedního Německa.