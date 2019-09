„Nemohli by to přijet naučit do Čech?“ Český exdiplomat vyzval k tomu, abychom si vzali příklad z Ukrajiny a Litvy

Janyška na své twitterové stránce uvedl, že během toho zápasu nebyla patrná žádná nenávist a nedošlo k žádným rvačkám. Poté někdejší diplomat vyslovil přání, aby se takovému chování naučili i Češi.

„Projednou se fotbalovej zápas ukázal jako něco kultivovanýho. A ještě navíc Litevci prý přáli Ukrajincům a Ukrajinci Litevcům. To se mi snad jen zdá. Zřejmě žádná nenávist, žádné rvačky. Nemohli by to přijet naučit do Čech?“ stojí v jeho příspěvku.

Tento tweet se objevil v souvislosti se skandálem, k němuž došlo před fotbalovým zápasem poblíž Prištiny. Čeští fotbaloví fanoušci totiž podle policie chystali politickou provokaci.

Projednou se fotbalovej zápas ukázal jako něco kultivovanýho. A ještě navíc Litevci prý přáli Ukrajincům a Ukrajinci Litevcům. To se mi snad jen zdá. Zřejmě žádná nenávist, žádné rvačky. Nemohli by to přijet naučit do Čech? https://t.co/OTMcW09s84 — Petr Janyška (@JanyskaPetr) September 7, 2019

Skandál: Čeští fotbaloví fanoušci zatčeni v Kosovu

Ne vždy je ale situace na fotbalových zápasech či před jejich zahájením bezproblémová. Například v pátek bylo v Kosovu zadrženo celkem osm občanů České republiky, kteří patřili k fotbalovým fanouškům. Konkrétně se jednalo o šest mužů a dvě ženy, kteří dle policie chystali politickou provokaci. Byly u nich nalezeny předměty na podporu Srbska (vlajka a velký transparent „Kosovo je Srbsko“), pyrotechnika a nože. Dotyční se navíc pokusili přistát s dronem na fotbalovém stadionu.

Zpočátku nebylo jasné, zda se jedná o fanoušky fotbalu nebo o Čechy, kteří žijí v Srbsku nebo Kosovu. Nakonec se ale podle mluvčího fotbalové asociace Michala Jurmana potvrdilo, že dotyční „chtěli na zápas“.

Mluvčí dále k věci dodal: „Můžeme potvrdit, že byla nedaleko Prištiny zatčena policií skupinka osmi českých fanoušků, šlo konkrétně o šest mužů a dvě ženy. Tato skupinka u sebe měla dron, srbskou vlajku a také transparent s nápisem Kosovo je Srbsko. Zároveň u nich byla objevena pyrotechnika a také nože.“

Incident řešila kosovská policie ve spolupráci s českou policií a ambasádou České republiky. „Pro kosovskou policii je to obrovský úspěch, protože zabránila provokaci, která mohla během zápasu způsobit velké potíže na stadionu v Prištině,“ stojí na kosovském portálu indeksonline.net.

Fanoušci byli poté, co strávili noc ve vazbě, propuštěni. V sobotu ale mělo dojít k dalšímu zatčení. Policie údajně zadržela dalšího muže, který se kolem čtvrté hodiny ranní pohyboval s podezřelým zavazadlem v okolí stadionu.