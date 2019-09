Koněvova dcera nabízí převezení sochy do Moskvy. Tvrdí, že vandalům nejde o maršála, ale o zpochybnění přínosu Rudé armády pro Evropu

Rusko si všimlo diskuzí, které v Česku vyvolala socha sovětského maršála I. S. Koněva, jež je umístěna na náměstí Interbrigády v Praze 6. K věci se nyní kromě ruského ministra kultury Vladimira Medinského vyjádřila také Koněvova dcera Natalja. Ta navrhla, aby byla socha jejího otce převezena do Moskvy.

Informace o tom, že dcera maršála Koněva, Natalja, navrhla převést pomník do Ruska, zazněly v armádním týdeníku Zvezda.

„Zatímco se Češi hádají o výklad vlastních dějin, dostali jsme nápad převézt pražský památník do Ruska,“ reagovala Natalja Koněvová.

Podle ní by tak socha mohla stát na ulici Maršála Koněva v Moskvě. Jak sama uvedla, na rozhodnutí českých úřadů o osudu daného pomníku už nehodlá čekat.

Starosta Prahy 6 Kolář byl obviněn z pokrytectví. To, jak mluvil o soše maršála Koněva před dvěma lety, je zarážejícíhttps://t.co/yGxWCYAOwS — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 1. září 2019

„Pomník mého otce v Praze byl opakovaně znesvěcen. A věřím, že pro vandaly není Koněvova osobnost vůbec důležitá. Pokud by byl na stejném místě stál památník, například Vatutinovi nebo Rokossovskému, nic by se tím nezměnilo. Kauza pomníku Koněva je dalším pokusem jít proti pravdě války a jde o způsob, jak zpochybnit význam toho, co Rudá armáda pro Evropu udělala. Toto téma je dnes mezi Evropany, kteří se snaží dokázat, že sovětští vojáci byli okupanti, velmi populární,“ myslí si.

Koněvová si ale stojí za tím, že její otec Čechům nic neprovedl.

„Neexistují však žádné záruky, že vandalové nechají památník na pokoji. Sama za sebe a za Fond památky vojevůdců vítězství budu požadovat jeho převoz a nebudu čekat na rozhodnutí pražských úřadů,“ zdůraznila.

Nejde o první případ

Podle dcery daného maršála se však taková věc neděje poprvé. Uvedla, že její rodina čelí podobné situaci již podruhé, přičemž poprvé k tomu došlo v roce 1987 v Krakově.

„O čtyři roky později byl památník maršála Koněva demontován a převezen do Kirova – do vlasti Ivana Stěpanoviče. Situace se opakuje,“ podotkla.

Kolář a Ovčáček se střetli kvůli památníku Koněva https://t.co/owdWwIXB2X pic.twitter.com/f9VNcgTNOw — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 3. září 2019

A co na to starosta Kolář?

Pražský starosta Ondřej Kolář k návrhu dcery Koněva uvedl, že jde o vstřícný krok. Podle něj však mohl přijít již mnohem dříve.

„Pokud je to pravda a nejedná se o další várku fake news, jakými jsme ze strany Kremlu a Hradu byli v posledních dnech s železnou pravidelností zásobováni, pak budeme i o této možnosti na zasedání zastupitelstva jednat. Ze strany paní Koněvové se jedná o vstřícný a moudrý krok, který by situaci jistě zklidnil,“ nechal se slyšet Kolář.

Kolář již kvůli svému postoji v dané kauze čelil kritice. Ta přišla i od ruského ministra kultury Vladimira Medinského, který jej v pátek přirovnal k šéfovi někdejší místní organizace NSDAP. To se ale nelíbilo mnohým českým politikům, kteří požadují nejen omluvu ze strany ruského ministra, ale také patřičné řešení.

Podzemní garáže místo Koněva? Prezident Zeman promluvil o současných problémech Českahttps://t.co/Rk651Ro72b — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. září 2019

Vyjádření dalších osobností

K návrhu Koněvovy dcery se bleskově vyjádřil také oficiální mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Ten na svém účtu na Facebooku sdílel následující status:

„‪Své vlastní zemi působíme hanbu. Stejně jako zničením Mariánského sloupu. Zaslepená a nenávistná pýcha, která plive na tisíceré oběti předků a na historickou paměť, plodí jen další a další zlo.“

Dalším, kdo si nenechal ujít příležitost okomentovat kauzu, byl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Ten v pořadu Otázky Václava Moravce, vysílaném Českou televizí, prohlásil, že výrok Medinského byl urážlivý a zbytečný. Později celou věc okomentoval také na sociální síti, a to následujícím způsobem:

„Ruský ministr kultury propásl dobrou příležitost mlčet, když označil starostu Prahy 6 za nacistu kvůli soše maršála Koněva, řekl jsem v @OtazkyVM s @P_Fiala. Podle mě se pomníky bořit nemají. Kde to skončí? Zbouráme sochu Žižky nebo zavrhneme Karla IV., protože byl antisemita?“

Ruský ministr kultury propásl dobrou příležitost mlčet, když označil starostu Prahy 6 za nacistu kvůli soše maršála Koněva, řekl jsem v @OtazkyVM s @P_Fiala. Podle mě se pomníky bořit nemají. Kde to skončí? Zbouráme sochu Žižky nebo zavrhneme Karla IV., protože byl antisemita? — Jan Hamáček (@jhamacek) 8. září 2019

​Kauza pomníku maršála Koněva

Pomník maršála Koněva byl v posledních letech několikrát poškozen vandaly. Naposledy se tak stalo dne 21. srpna při výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy neznámí pachatelé sochu polili rudou barvou.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář nejdříve oznámil, že sochu nehodlá dále čistit. Později, když ji aktivisté dobrovolně očistili, ji nechal zakrýt plachtou, údajně, aby ji chránil před dalšími útoky. Upozornil ale, že socha bude z náměstí Interbrigády odstraněna a uvedl, že se již ozvali zájemci, kteří by ji převzali.

Zakrytí plachtou ale vyvolalo vlnu nespokojenosti. Před pomníkem došlo k demonstraci, které se mimo jiné zúčastnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nebo poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Později vedení městské části plachtu i lešení odstranilo a sochu nechalo natřít ochranným nátěrem proti barvám. Kolář ale stále trvá na odstranění sochy.