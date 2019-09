Praha věří, že bude dosaženo dohody s Moskvou o letecké dopravě

Aeroflot 2. července tohoto roku zrušil řadu linek z Moskvy do Prahy kvůli rozhodnutí české strany zrušit povolení letů. O pozastavení letů do České republiky informovala i letecká společnost Poběda. Omezení letů ruských leteckých společností do Česka souviselo s tím, že se leteckým úřadům nepodařilo dosáhnout dohody o letech Czech Airlines mezi Prahou a Seulem po transsibiřským trasám.

Později Ministerstvo dopravy ČR sdělilo, že české úřady povolily leteckým společnostem RF obnovit lety do 7. července po analogickém rozhodnutí ruské strany. Ministerstva dopravy obou zemí se také dohodla na tom, že po skončení období dovolených budou jednat o vyřešení situace v oblasti letecké dopravy.

Podle slov Lenky Rezkové je jednání ČR a RF naplánováno na 13. září letošního roku v Praze. Zúčastní se ho vedoucí odborů civilní dopravy ministerstev dopravy obou zemí.

„Během jednání se bude hovořit o některých aspektech týkajících se dopravy mezi ČR a RF v dalším období. Naším cílem je dosažení dohody o dvoustranné letecké dopravě v takovém rozsahu, který bude odpovídat potenciálu leteckého trhu a zajistí vyvážené vztahy, prospěšné pro obě strany.

Česká strana věří, že se podaří najít potřebné řešení a úzká spolupráce s ruskou stranou v oblasti letecké dopravy bude i nadále pokračovat a rozvíjet se,“ řekla Rezková.

Česká strana argumentuje, že zrušení letů byla odveta za to, že Rusko omezilo lety ČSA nad Sibiří, které směřovaly do Jižní Koreje.

Expert v oblasti dopravního letectví Michal Čupa v rozhovoru pro Sputnik v červenci uvedl, že spor má nejspíše technický charakter a podaří se ho nejspíše brzy vyřešit. Současné uspořádání letu se řídí dvoustrannou dohodou ještě z roku 1966, která podle Čupy již neodpovídá dnešním potřebám. Změny přitom probíhají velmi pomalu.