„Když sleduji vývoj na SR, běhá mi mráz po zádech.“ Štefec porovnal Čaputovou s Drahošem. Zaplať pán Bůh za Zemana, tvrdí

Štefec se pozastavil především nad výrokem prezidentky Čaputové, který zazněl v rozhovoru pro slovenskou televizi. V něm totiž hlava státu hovořila o svobodě projevu.

„Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, v rozhovoru pro TV Markíza: „Slovensko jako země potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu.“ Šílenost takovýchto výroků, a také bohorovnost, s nimiž je Čaputová prezentuje na veřejnosti, je prostě neskutečná. A co hůř, začíná být stále zřejmější, že se jimi hodlá řídit a také v tomto smyslu začíná zasahovat v rámci svých (nemalých) prezidentských pravomocí do politického dění na Slovensku,“ zhrozil se v úvodu postu Štefec.

Dále analytik přiznal, že když tak celou situaci sleduje, začíná mu běhat mráz po zádech. Proč?

„Když sleduji vývoj politické situace na Slovensku a slyším podobné výroky z úst lidí, jako jsou Pavel Fišer nebo Jiří Drahoš, běhá mi mráz po zádech. Miloš Zeman má k dokonalosti rozhodně daleko. Ale zaplať pán Bůh za něj,“ napsal.

Reakce na sociální síti

Lidé na internetu na Štefcův post reagovali různě. Většinou však dávali najevo stejné rozhořčení a zhrození nad vývojem událostí.

„Velmi jasné meze svobody projevu = Cenzura = Totalita!“ stojí v jednom z komentářů.

Dále lidé psali, že Čaputová začíná pozvolna přikládat pod kotel. „Někdy to ale přežene...,“ konstatují.

"Jak si může dovolit takto kopat do vlastního národa?" Blaha řekl své k chování Čaputové v zahraničí https://t.co/8iEVZIiiTT pic.twitter.com/SSOAo5OTEd — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 2. září 2019

​Jiní se snažili celou situaci odlehčit nadnesenými komentáři: „Tak to dopadá, když má prezident kozy.“

Pár jedinců pak souhlasilo také s poslední větou Štefce, kterou věnoval českému prezidentovi.

„Je to tak, zlatý Miloš se vším, co ho nedělá dokonalým,“ přitakávají mu uživatelé.

Našli se ale i takoví, kteří analytika obvinili z toho, že „jen vystřihl nějaký výrok a vytrhl ho z kontextu“.

Kritika prezidentky Zuzany Čaputové

Čaputová byla za své výroky a chování nejednou kritizována. K jejím velkým kritikům patří například poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha, který to dává patřičně najevo.

Nedávno si na prezidentku došlápl kvůli tomu, že s ní nemohl jít do debaty na TV Markíza. Považuje to za nechutnou cenzuru. Poukazoval tak na to, že on sám není důvodem, proč ho nepozvali. Důvodem je prý samotná prezidentka.

Čaputová prohlásila, že je Slovensko je právním státem https://t.co/Pu2DAwvESy pic.twitter.com/4OWIU621QR — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 2. září 2019

​O něco dříve, po návštěvě Běloruska, ji zkritizoval za to, že nedokázala vyjádřit svou vděčnost osvoboditelům a nepozvala delegaci Běloruska na oslavy věnované výročí SNP. Tehdy prohlásil, že se za prezidentku Slovenska velmi stydí. Podle něj navíc „Čaputová škodí Slovensku jako na běžícím pásu“, konkrétně pak „kope do Ruska, kope do Číny, kope do Běloruska. A v zahraničí kope i do Slovenska“.

Terčem jeho kritiky se Čaputová stala i na 75. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici, kde podle něj nebyla schopná ani zazpívat slova hymny.

V minulosti se mu zase nelíbila slova, která z jejích úst zazněla na oficiální návštěvě České republiky. Tehdy se hlava státu totiž vyjádřila k demonstracím, které v té době v ČR probíhaly.