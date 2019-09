Kala uvedl, že se kabinet nezabývá nápravnými opatřeními. Babiš s tím nesouhlasí

Debata o 16 zjištěních Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) dnes byla zrušena. Učinila tak vláda, a to proto, že prezident úřadu, který je Miloslav Kala, neměl čas. Jak na to reagoval český předseda vlády Andrej Babiš?

ČTK informovalo o tom, že se Kala za svou neúčast omluvil a jako důvod nepřítomnosti uvedl plánované jednání kolegia NKÚ. Uvedl to Andrej Babiš. Diskuze, která byla původně naplánována na dnešní den, vláda odložila na konec tohoto měsíce.

Předseda vlády zároveň odmítl tvrzení Kaly, které se týkalo toho, že se kabinet nezabývá nápravnými opatřeními. Podle něj jde totiž o lež.

„Je to lež pana prezidenta, bylo by dobré, aby nepouštěl tyto nesprávné informace,“ nechal se slyšet Babiš, který má opačný názor.

​S tímto výrokem předseda vlády nesouhlasí, jelikož si stojí za tím, že je tomu právě naopak. Babiš totiž prý debaty o opatřeních k nápravě zjištění NKÚ využívá ke kontrole práce ministrů. Také dodal, že Kala podle něj „dělá politiku“. Rovněž jej vyzval, aby do médií nevypouštěl „různá moudra“.

Babiš dodal, že on osobně má možnost vidět, jak ministři reagují na jednotlivá zjištění daného úřadu. Rovněž doplnil, že právě jeho vláda si jako první dala na program výroční zprávu NKÚ.

Kala a jeho postoj. Reakce Babiše

Miloslav Kala je toho názoru, že vláda přestala projednávat nápravná opatření ministerstev k závěrům NKÚ. Takový výrok zazněl minulý týden na jednání senátní komise k vyhodnocení auditů Evropské komise.

V této souvislosti navíc Kala označil změnu způsobu projednávání za chybu. „Ministerstva tak už podle něj nejsou pod veřejným tlakem, aby nápravu provedla ve stanoveném termínu,“ stojí na portálu.

​Předseda vlády k tomu doplnil, že vláda závěry projednává, a v případě, že z nich pro ministra plyne nějaký úkol, pak je poskytnuta vládě informace. Babiš si navíc stojí za tím, že na vztahy vlády a NKÚ má vliv zpolitizované vystupování předsedy NKÚ.

Babiš se pustil do Kaly kvůli zprávě NKÚ

Již v minulosti Andreje Babiše pořádně zvedl ze židle prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala. Konkrétně jej rozčílila dubnová zpráva daného úřadu, která pojednávala o tom, že stát selhává a nedokáže dostatečně reagovat na změny ve společnosti.

„Není to jeho role, nemá co hodnotit vládu. Nechť kontroluje věci. Nemá patent na rozum. Nečetl jsem ty jeho věci, dozvídám se to od vás. To je taky divné,“ uvedl portálu naštvaný Babiš.

Tehdy Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil výroční zprávu, v níž uvádí, že veřejný sektor v České republice nedokáže tvrdě reagovat na dynamické proměny a výzvy, kterým společnost čelí. Ze zprávy tak vyplývá, že český stát selhává v oblasti digitalizace, zjednodušení daňových povinností, úspor energií či dopravy. Babiš však s tímto názorem nesouhlasil a uvedl, že nikdo toho v novodobé historii neudělal pro rozpohybování digitalizace a dopravních staveb více než hnutí ANO

V této souvislosti zdůraznil i skutečnost, že vláda se závěry NKÚ velmi často nesouhlasí.

Do sporu se tehdy zapojil i prezident Miloš Zeman. Po společném jednání s Kalou u Zemana na Hradě poté předseda vlády prohlásil, že společně dospěli k tomu, že zlepší vzájemnou komunikaci.