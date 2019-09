Zbořil o plánech odstranit sochu Koněva: Garáže kariéře Koláře nepomůžou, ani kdyby byly zlaté. Došlo i na Schwarzenberga

Podle nedávných slov starosty městské části Praha 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) by měla socha maršála Koněva zmizet, protože budí vášně a přitahuje extremisty.

„Ta socha tady opravdu nemá co dělat. Nechci, aby z Prahy 6 bylo poutní místo extremistů, ať už z levého, nebo z pravého spektra,“ sdělil již dříve Kolář portálu novinky.cz. A co by mělo stát na místě současného památníku? Dle Koláře by měl být na místě umístěn raději pomník osvoboditelů. „Chceme věnovat naši vzpomínku Rudé armádě, nikoliv jedinému maršálovi,“ řekl Kolář.

Zbořil si však myslí, že extrémní stanoviska tady zaujímá spíše pan starosta. Dále Kolářovi poradil, aby se obrátil na svého známého, bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, a zeptal se ho na to, jak je to ve Vídni s památníkem „sovětským osvoboditelům“ na Swarzenbergplatzu.

„Jak dlouho tam ještě bude stát, přestože ze Schwarzenberského paláce je už dávno luxusní hotel. Také tam by mohlo být docela užitečné a výnosné místo pro parkování ve středu města. Pan bývalý MZV by mu dobrou radu jistě neodepřel, i když si nejsem jistý, zda by ho někdo z našich chvilkových demokratů neobvinil ze střetu zájmů,“ dodal.

Rovněž starostovi doporučil, aby si promluvil se svým otcem, který působil v Rusku jako český velvyslanec a jistě v rámci svých služebních povinností navštívil pamětní místa. Konkrétně, aby mu popsal, jaký vztah mají Rusové vůči památce a obětem 2. světové války. Možná, že mu bude jasnější ostrá reakce na celou situaci ze strany ruského ministra kultury. Ten totiž v rozhovoru s ruskými novináři pražského starostu přirovnal k vůdci regionální pobočky nacistické strany NSDAP.

„Pan starosta Prahy 6 by mohl vědět, jak jsou v Rusové v Rusku, ale i v zahraničí, citliví na hanobení obětí druhé světové války. Aroganci těch, kteří postrádají elementární úctu k symbolům Velké vlastenecké války. (…) Jsou to většinou hřbitovy v mnoha velkých městech, ale i na venkově, a jistě se mohl seznámit alespoň s těmi největšími v Sankt Petěrburgu (Leningradu) a v Moskvě,“ tvrdí politolog.

Dále se Zbořil pozastavuje nad tím, proč se Kolář nezeptal ani maďarského velvyslanectví v Praze, proč ve větším centru Budapešti stále stojí památník „osvoboditelům.“

„Pokud je zrnko pravdy na pověsti, která se šíří Prahou 6, kde bydlím, nepomůže mu a jeho politické kariéře, ani kdyby ty garáže byly zlaté a mohli tam garážovat všichni ‚naši zlatí hoši‘,“ dodal závěrem.