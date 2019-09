Na Náchodsku se střílelo. Dva mrtví

Česká média informovala o tom, že v Červeném Kostelci na Hradecku se střílelo. K incidentu došlo v odpoledních hodinách a zemřeli při něm dva muži. Zřejmě za ním stály osobní spory.

Uvádí se, že místní obyvatele nejprve vyděsilo několik hlasitých výstřelů. Na místo mířila policie a při incidentu zasahoval také vrtulník. Bohužel se však dvojici mužů už nepovedlo zachránit.

„Policisté byli přivoláni ke střelbě v jednom z rodinných domů v Červeném Kostelci. Našli jsme dva muže beze známek života a v současné době probíhá vyšetřování celého případu. Otázky a odpovědi na to, co se tam přesně stalo a proč k tomu došlo, přinese až další vyšetřování. Bude nařízena soudní pitva a budou také probíhat další odborná zkoumání například z odboru balistiky,“ prozradila mluvčí policie Eva Prachařová.

Kromě výšeuvedených složek byla na místo činu vyslána také zásahová jednotka. Původně totiž nebylo jasné, zda jsou v ohrožení i životy civilistů. Mluvčí však dodala, že její zásah ale nebyl zapotřebí.

Veškeré informace nyní policie zjišťuje.

„Z prvotního šetření se mělo jednat o osobní spory mezi muži, šlo o místní. Co se přesně stalo, to objasní až další vyšetřování,“ uvedla Prachařová.

Policie tvrdí, že žádný ozbrojený pachatel po svobodě neběhá. Jednou z verzí je to, že se jednalo o vraždu a sebevraždu. Mluví se také o tom, že muži mohli být příbuzní a střílet měl starší z nich.

Střelba v kladenském parku

V srpnu tohoto roku se střílelo i v středočeském Kladně. Tam neznámý pachatel vzduchovkou nebo airsoftovou zbraní zasáhl tři chlapce. Dva ze zasažených utrpěli povrchová zranění. Č

Policisté do parku mezi ulicemi Leoše Janáčka a Václava Rabase vyjeli poté, co jim byla nahlášena střelba. Výstřely pachatele zasáhly chlapce, kterým je 14 a 15 let. V okolí bylo minimálně dalších pět dětí. Naštěstí nikdo z nich už zraněn nebyl.