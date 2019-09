Čeká českou vládu další krize? Tentokrát kvůli žalobcům

Už v neděli pro ČT šéf ČSSD a ministr vnitra Jana Hamáček uvedl, že jeho strana nesouhlasí s některými body zákona, což se týká především složení komise, která by měla vybírat státní zástupce. Straně se také nelíbí délka funkčního období šéfů zastupitelství.

„Návrh je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let. To si myslíme, že není úplně příspěvek ke stabilitě,“ oznámil Hamáček, podle něj hrozí varianta, že ČSSD tento zákon nepodpoří, pokud se s ANO nedohodne na konečné podobě.

Koaliční krize je na obzoru

„Pan ministr Hamáček nesouhlasí s tím zákonem o státním zastupitelství, ačkoli k němu v připomínkovém řízení jeho resort žádné výhrady neměl a bylo to bez připomínek. A je tedy zase koaliční krize na obzoru,“ oznámil v pondělí Právu člen Babišovy vlády.

To, že zákon o státním zastupitelství může ve vládě vyvolat spory, připustil i předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka, který Právu napsal, že „je to určitě téma, o kterém proběhne důkladná diskuze“. Podle něj je námitky státních zástupců brát vážně a věnovat se jim.

Návrh tohoto zákona už dříve zkritizoval například i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, nebo některé opoziční strany. Připomínky se nejvíc týkaly navrhovaného sedmiletého funkčního období nejvyššího státního zástupce nebo výběru vedoucích státních zástupců.

ČSSD se nelíbí délka mandátu

Podle Pavla Zemana je v předpokládaném modelu výběrové komise většina členů jmenovaných ministerstvem spravedlnosti. Ten ironicky dodává, že si ministerstvo pomocí svých členů může vybrat vhodného vedoucího státní zástupce. Tuto variantu však ministryně spravedlnosti Marie Benešová již dříve vyvrátila, že vedle dvou státních zástupců a dvou zástupců ministerstva bude v komisi nezávislý soudce.

„Všichni víme, že pan nejvyšší státní zástupce to nemá na doživotí, ale pojďme se bavit o té délce. Ale hlavně se pojďme bavit o způsobu výběru nástupců. Pokud je to komise, kde má většinu ministerstvo, pak to není něco, s čím by se z mého pohledu dalo souhlasit,“ uvedl v neděli Hamáček a dodal, že pokud se s hnutím ANO nedomluví na jiné verzi zákona, ministři ČSSD pak novelu nepodpoří.

Vládní krize

Horké léto zažila ČSSD kvůli výměně ministra kultury. Ministr Antonín Staněk nejdříve po tlaku ze strany podal v květnu demisi, kterou však prezident Miloš Zeman nepřijal. Otálel i s odvoláním, které mu navrhl premiér Andrej Babiš.

Po odvolání Staňka sociálními demokraté a premiér navrhovali Michala Šmardu, ale prezident ho v čele rezortu vidět nechtěl. Česko se ocitlo na pokraji ústavní krize a sociální demokraté hrozili odchodem z vlády.

Michal Šmarda musel následně nominaci stáhnout a ČSSD představila nového kandidáta na funkci ministra kultury - Lubomíra Zaorálka.