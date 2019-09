„Petříček se neměl stát ministrem ani omylem.“ Uživatelé se po příspěvku Ondráčka ptají na zdravotní stav ministra

Během své návštěvy Švédska se český ministr zahraničí zúčastnil zahájení výstavy k 30. výročí sametové revoluce ve Stockholmu a promluvil o tom, co považuje za hrozby současné demokracie. Těmi podle něj jsou populismus, extremismus, neschopnost vést dialog a zpochybňovaní základních hodnot.

„Myslím, že po celém světě vidíme to, že demokracie není něco, co můžeme brát za dané. Hrozby přicházejí v podobě nových populistických hnutí, v podobě extremismu, v neschopnosti vést dialog, ale také v tom, že zpochybňujeme některé základní hodnoty, na kterých naše společnost stojí…To je myslím ta hrozba, které musíme čelit. K tomu je třeba doplnit, že stojíme před novými výzvami. Proto si myslím, že platí, co studenti v roce 1989 psali na zdi: ‚Kdy jindy než teď, kdo jiný než my.‘,“ sdělil.

Ondráček na své facebookové stránce k projevu vyjádřil svůj názor na to, jaké hodnoty ministr prosazuje. Uvedl, že se jeho základní hodnoty liší od Petříčkových

„Přátelé, jsem hrdý, že mám ty základní hodnoty nastavené jinak než pan ministr zahraničí Petříček. Moje základní hodnoty jsou vlastenectví, bezpečnost a spravedlnost (ta bohužel kulhá na obě nohy), jeho pak vlezdoprdelismus a eurohujerství,“ napsal.

„Jak jste na tom vy?“ obrátil se dále na své sledující politik.

Někteří z uživatelů sociální sítě si myslí, že českého ministra zahraničí není třeba komentovat. Část z nich zástava názor, že se vůbec neměl dostat na svůj post.

„Petříčka nemá smysl komentovat. To jsou nepodařené, pomalu se ke dnu blížící dějiny!!“ píše Sara Koch.

„Petříček je mladíček, který se neměl stát ministrem ani omylem. Marxužel, krize kádrů probíhá nejméně čtvrt století. Jakoby dělal vyučený zámečník hned mistra na provoze v nějakém podniku,“ komentuje Jan Tancibudek.

„…To mi řekněte, jak takové něco jako je Petříček, může být ministrem tak důležitého postu, jako je zahraničí. Škodí a dělá ostudu, kde může, cpe se do zadku každému, kdo řekne pro něj kouzelné slůvko ‚západ‘ a neváží si historie státu, který mu umožnil vystudovat…“ sdělil Otto Kmeťo.

Někdo vůbec zpochybnil zdravotní stav ministra.

„Tady je na místě, se zeptat, jestli je pan Petříček zdráv. Po psychické stránce,“ píše Pavla Trunschková Starší.

Není to poprvé, kdy Ondráček kritizuje na Facebooku současného ministra zahraničí. Před několika dny se pustil do ministra kvůli jeho postoji vůči situaci na Ukrajině a v červnu kvůli zdvojnásobení počtu pracovních povolení pro zaměstnance z Ukrajiny a zvýšení pro ně minimální mzdy. Politik také kritizoval projev Petříčka během mezinárodní konference Pražský evropský summit, kdy ministr varoval před právem silnějšího, které by podle něho mohlo zavládnout ve světové politice kvůli oslabení transatlantické vazby a mocenským ambicím Číny, rovněž sdělil, že EU má svůj blahobyt do velké míry díky Spojeným státům, které pomohly vybudovat strategický bezpečnostní deštník, jež teď unii chrání.