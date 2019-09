Česká zpěvačka Tereza Kerndlová eroticky pózuje na kuchyňském stole v tangách. Foto

V popisu uvedla, že se vrací na místo činu a čeká ji dovolení.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vracím se na místo činu... čeká mě dovolená❣️💯❤️📍💋 Публикация от Tereza Kerndlova (@terezakerndlova) 10 Сен 2019 в 3:50 PDT

Fanoušky její sexy póza jistě velmi vzrušila. Je známo, že dcera jazzového a swingového zpěváka Ladislava Kerndla, Tereza, ráda provokuje, zpěvačka se často ukazuje v prádle. Mužské části jejích fanoušků se takové žhavé fotografie velmi líbí. Proto neváhají a pod žhavými snímky zpěvačky zanechávají velké množství komentářů. Fotka na stole jen za první hodinu po zveřejnění dostala přes 2 tisíce lajků.

Kariéra

Tereza Kerndlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Už v roce 2002 získaly zpěvačky Českého slavíka v kategorii Objev roku, nicméně v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a dalšími.

Reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nesla název S Tebou.

Osobní život

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S jejím partnerem René Mayerem se dají považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého šoubyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku s mladičkou zpěvačkou děti zatím nemají.