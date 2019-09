Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo české politiky, aby přestali hanobit sochu Koněva a jeho památku

Vláda Prahy 6 poté, co neznámí vandalové 22. srpna znovu poskvrnili památník Ivana Koněva, sochu zakryla lešením a plachtou, kterou po protestech společnosti byli nuceni sundat. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář prohlásil, že do budoucnosti jsou dvě varianty řešení – buď památník bude přemístěn na území ruského velvyslanectví, nebo bude předán do jedné ze soukromých kolekcí.

Rovněž není vyloučeno, že místní vláda na toto téma zorganizuje referendum mezi obyvateli městské části. Kolář později přivítal návrh maršálovi dcery na převezení památníku do Moskvy.

„Skutečně, na pozadí nepřístojné kampaně, kterou začali vést mnozí čeští politici okolo památníku maršála Sovětského svazu Ivana Koněva v Praze, zazněly návrhy na jeho přemístění do naší země. Ve spojení s tím bychom chtěli zdůraznit, že památníky si zachovávají svůj smysl jen v těch místech, kde se odehrávaly konkrétní historické události,“ prohlásilo ruské ministerstvo zahraničí.

Na ministerstvu také dodali, že jakékoli iniciativy pro možný převoz památníků je „snižování významu těch slavných a tragických stran historie, kterým jsou zasvěceny“.

„Také připomínáme o odpovědnosti vlády při pečlivém plnění česko-ruské Dohody o přátelských vztazích a spolupráci z 26. srpna roku 1993, kde se ukotvily vzájemné povinnosti týkající se ochrany vojenských památníků na území obou zemí,“ dodali na ministerstvu.

„Znovu vyzýváme iniciátory vyvolané „války“ se symboly Vítězství nad fašismem přestat hanobit památník Ivana Koněva. S radostí vnímáme, že mnohé odpovědné české osobnosti a politici mají stejný názor,“ dodalo ruské ministerstvo zahraničí.

Stanovisko ruského ministra kultury

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij předtím prohlásil, že Rusko je vděčné českému prezidentovi Milošovi Zemanovi, který se vyjádřil ve prospěch zachování památníku maršála Ivana Koněvova, který se nachází v Praze.

Ministr připomněl, že Praha byla osvobozena po pádu Berlína. Dodal, že zemřelo asi 12 tisíc sovětských vojáků, když osvobozovali Prahu. Vděční obyvatelé Prahy poté postavili Koněvovi pomník.