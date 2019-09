Prezidenta Zemana v Bělehradě navštívil srbský režisér Kusturica

Český prezident Miloš Zeman včera dorazil do Bělehradu a při své návštěvě Srbska večer ve svém hotelu v Bělehradě přijal známého srbského režiséra Emira Kusturicu. Tato návštěva přitom nebyla ve zveřejněném programu prezidenta. O schůzce na Twitteru informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Režiséra Emira Kusturicu skupina zákonodárců navrhla i do seznamu kandidátů na státní vyznamenání. Tato schůzka by mohla napovědět, že Miloš Zeman návrhu vyhoví. Kusturicovo ocenění například podpořili i poslanci Jaroslav Foldyna a Václav Klaus mladší.

O setkání na svém Twitteru informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který zveřejnil fotku přímo ze schůzky.

„Beograd, právě teď! Setkání se slavným srbským režisérem Emirem Kusturicou,“ uvedl Ovčáček k fotografii.

Beograd, právě teď! Setkání se slavným srbským režisérem Emirem Kusturicou. pic.twitter.com/gA2y4nRfya — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 10. září 2019

Srbský režisér se v Česku zviditelnil při rozhovoru v březnu 2017, který na DVTV vedl s tehdy začínající Emmou Smetanou. Kdy po dvaceti minutách velmi ostrého rozhovoru Kusturica uvedl, že „to vypadá, jako kdybych hovořil s někým z amerického ministerstva zahraničí, a ne s občanem České republiky“, a pohrozil odchodem ze studia.

Setkání prezidenta Zemana s krajany

Prezident Miloš Zeman se při své návštěvě Srbska v úterý večer setkal s českými občany žijícími v této zemi.

Ve svém úvodním projevu prezident vyzval k diskuzi a zároveň nabídl dva problémy, které v Srbsku čeští občané mohou mít. Zaprvé je to budova Českého domu.

„Prvním problémem je budova Českého domu, dříve Československého domu, který byl postaven z peněz krajanů v roce 1928 a konfiskován v roce 1964. I když vím, že většina krajanské obce žije v Banátu, tak si myslím, že by bylo hezké mít v Bělehradě Český dům, a u pana ministra Havlíčka bych se pak přimluvil, abychom tam dali i CzechInvest a některé další instituce, protože by to mohlo svým způsobem spojovat nejenom naše krajany, ale i naše ekonomické orgány,“ řekl Zeman občanům.

Druhé téma bylo věnováno investicím českých podniků i v oblastech s českou menšinou.

„Druhým problémem, možná okrajovým, je, jak už řekl pan velvyslanec, investování českých podniků i v oblastech s českou menšinou. Takovou oblastí, pokud vím, je Bela Crkva. Já bych byl rád, aby společnost IMG, která plánuje investovat v tamní průmyslové zóně, byla úspěšná,“ uvedl prezident.

„Mám rád Srbsko a Srby. A nemám rád Kosovo.“

Český prezident Miloš Zeman včera v podvečer dorazil do Bělehradu, kde ho po příletu přivítal srbský prezident Aleksandr Vučić. Český prezident srbskému protějšku sdělil: „Mám rád Srbsko a Srby. A nemám rád Kosovo.“ Za tento výrok mu Vučić poděkoval.

Tento výrok pro ČTK následně potvrdil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který uvedl, že „názor pana prezidenta na Kosovo je dlouhodobě kritický a názor na Srbsko dlouhodobě pozitivní“.

Prezidenta Zemana dnes v Bělehradu čeká soukromé setkání s Vučićem, po kterém bude následovat tisková konference. Odpoledne Zemana čeká schůzka s předsedkyní vlády Srbské republiky Anou Brnabić.