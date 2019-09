Česká koruna se po intervencích nezotavila. Osud rozvojové země?

„Trhy se obávají dalšího zpomalování hospodářského růstu ve vyspělých ekonomikách i v dalších klíčových regionech, například v Číně,“ cituje portál idnes.cz slova hlavního ekonoma Generali Investmensts Radomíra Jáče s tím, že za slabší korunu vůči euru a dolaru může nárůst světových ekonomických a politických rizik.

Mezi hlavní nejistoty portál zařadil negativní statistiky vývoje německé ekonomiky, růst pravděpodobnosti brexitu bez dohody a pokračující obchodní válka mezi USA a Čínou.

V takové situaci se investoři uchylují k tradičním velkým měnám, jako je americký dolar. Podle manažera společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera je na vině slabší koruny i nižší výhled výkonosti české ekonomiky na rok 2020.

„Koruna je tak stále považována za měnu rozvíjející se země, která i přes relativně atraktivní úročení a solidní výkon ekonomiky v době zvýšených geopolitických rizik ztrácí,“ cituje portál slova ekonoma UniCredit Bank Patrika Rožumberského. Model přitom funguje i opačně, když americký prezident Tweetuje tak, že napětí mezi investory klesá, koruna posiluje.

Ekonomové oslovení idnes.cz předpokládají, že česká měna bude vůči euru a dolaru „spíše posilovat“.

Posilování koruny vůči euru vyhlíží i ČNB . „Stále očekáváme, že koruna zpevní, ale mnohem méně než v našich předchozích prognózách. Rizika se jasně naklánějí směrem ke slabšímu kurzu,“ prohlásil během včerejška člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda.

Novým impulzem k posílení domácí měny může být i nová politika Evropské centrální banky. Pokud by bylo znovuobnoveno kvantitativní uvolňování, mohlo by to vést k růst síly české koruny, říkají ekonomové oslovení portálem. Koruna by se podle jejich předpokladů mohla na konci letošního roku pohybovat v rozmezí mezi 25,50 až 25,70 za euro.

Devizové intervence ČNB

Česká národní banka rozhodla o přistoupení k devizovým intervencím na konci roku 2013 v době, kdy guvernérem banky byl Miroslav Singer. Deklarovaným cílem bylo oslabit korunu kvůli hrozící deflaci. ČNB díky těmto zásahům pomohla společnostem orientovaným na export, které díky slabší koruně získaly v zahraničí dodatečnou konkurenceschopnost.