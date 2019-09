„Bachař z řad vězňů“ či vlivný prosazovatel zájmů Česka? Debata kolem portfolia Jourové pokračuje

Podle Jaroslava Bžocha, poslance (za ANO) a místopředsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu, i když se Česku nepodařilo získat ekonomické portfolio, bude Jourová moct ovlivnit strategické rozhodnutí EK. Nominaci na post místopředsedkyně označil za velký úspěch.

„To je sice pravda, že ekonomické portfolio to není, ale máme místopředsedkyni Evropské komise, a to si myslím, že je velký úspěch, protože jako místopředsedkyně, jako členka toho úzkého předsednictva kolem Ursuly von der Leyen bude mít velký vliv na strategické směřování Evropské komise, bude blízko u té přípravy legislativy, zda to postoupit dál, nebo ne, takže já si myslím, že je to úspěch, nehledě na to, jaké to portfolio je. A nemyslím si, že to portfolio by bylo tak slabé, jak se o něm mluví. Protože to samé jsme zažívali před pěti lety a dnes to portfolio Věry Jourové si budou rozdělovat téměř tři eurokomisaři,“ sdělil v pořadu České televize Události, komentáře.

Politik také komentoval slova předsedy ODS Petra Fialy, který portfolio Jourové označil za porážku kvůli tomu, že neodpovídá zájmům Česka.

„Za chvíli máme 17. listopad, kdy bude 30. výročí sametové revoluce, kdy budou všichni mít plnou pusu těch slov, jako je svoboda a demokracie, lidská práva. A to si myslím, že pro nás jako pro Českou republiku, která si tím vším prošla, by mohlo být vyznamenáním, že toto portfolio máme a že můžeme ostatním státům ukázat, jak se s tím nakládalo u nás,“ řekl.

Opačný názor však má například poslanec za SPD Jiří Kobza. Podle něj ve své nové funkci Jourová nebude bránit zájmy České republiky.

„Úvaha o ustanovení paní Jourové náměstkyní Van der Leyenové pro ‚dodržování demokracie v EU‘ mi silně připomíná ustanovení bachaře z řad vězňů. Ti totiž byli ti nejhorší… Doufám, že to Evropský parlament smete ze stolu. Ta české zájmy hájit opravdu nebude,“ sdělil politik na svém Facebooku.

Kriticky na novou funkci eurokomisařky Jourové reagovala i místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která předtím označila portfolio na dodržování práva a demokracie za nevlivné. Politička však ocenila to, že Jourová má pracovat v oblasti posílení efektivity občanských iniciativ EU.

„Česká eurokomisařka bude mít primárně na starost hodnocení a případné trestání našich spojenců z Visegrádské 4, což povede ke zhoršení spolupráce ve střední Evropě. Jsem navíc velmi zvědavá na to, jak bude osoba od Babiše podporovat pluralitu médií. Jsem však ráda, že bude mít za úkol i zlepšení zatím neefektivních evropských občanských iniciativ, které by měly podporovat zapojování občanů do rozhodovacího procesu EU,“ uvedla na Facebook.

Předtím než von der Leyenová oznámila složení svého týmu, Rada EU oficiálně schválila konečný seznam evropských komisařů na období 2019–2024. Seznam však má ještě schválit Evropský parlament.