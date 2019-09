Miliardář Janeček: Největší „zlojed“ byl Václav Klaus. Úmyslně privatizoval formou rozkrádání státu

„Václav Klaus. Podle mého přesvědčení, jednoznačně. Člověk, který v moderní historii nejvíce poškodil Českou republiku, byl Václav Klaus. Na druhém místě také Václav Klaus, pak dlouho nic, a pak ještě jednou Václav Klaus. Ale ona je to naštěstí už historie,“ prohlásil Janeček s tím, že pokud se bývalý prezident rozhodne pro návrat do politiky, tak si podnikatel nemyslí, že by mohl uspět.

Výsledky práce Václava Klause během jeho politické kariéry označil za katastrofální. Podle jeho názoru vedla Klausova politika k odhození jakýchkoli morálních zábran a hodnot.

„Minimálně můžeme říci, že jeho dopad byl přímo katastrofální v tom smyslu, že on vlastně podnítil totální odhození jakýchkoli hodnot, jakékoli morálky v 90. letech a podpořil kradení – divokou privatizaci,“ řekl podnikatel a dodal: „Privatizace byla potřeba. Co ale bylo také potřeba, bylo připravit k tomu legislativu. A ne udělat divoké rozkrádání státu.“

Na otázku moderátora, zdali si myslí, že Václav Klaus provedl takovou formu privatizace záměrně, Janeček odpověděl: „Ano.“

„Vy tvrdíte, že byl záměr pana Klause, aby se tu kradlo, aby si někdo vydělal?“ tázal se moderátor Seznamu.

„Já jsem ochoten to takto formulovat, ano,“ odpověděl Karel Janeček.

Podnikatel dodal, že největší zájem na této formě privatizace měli „lidé, kteří se chtěli dostat k moci, peníze jsou moc, a lidé, kteří měli takové kontakty nebo si vytvářeli lobistické sítě“.

Janeček prohlásil, že má důkazy pro to, že Václav Klaus takovou formu privatizace za tímto účelem provedl úmyslně. Odmítl je ovšem konkrétně prezentovat.

„Ano, mám pro to i důkazy, ano. Ale, bohužel, není to něco, co by bylo uplatnitelné u soudu,“ řekl Karel Janeček.

Janečkům Nadační fond proti korupci

Karel Janeček je jedním ze zakladatelů Nadačního fondu proti korupci, který si klade za cíl bojovat proti tomuto negativnímu jevu na území České republiky. Cílem fondu, podle jeho vlastních slov, je dosáhnout stavu, kdy společnost bude vnímat korupci jako zločin a díky tomu bude náležitě přistupovat ke korupčníkům.

„Povedlo se nám rozhýbat boj s korupcí v tomto státě, pyšný jsem zejména na naše angažmá v rozkrytí korupčních mechanismů v pražském Dopravním podniku, výraznou stopu náš fond zanechal také třeba v kauze informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí a aktivní jsme byli také v legislativě, kde mimo jiné usilujeme o transparentnost veřejných zakázek a majetkových poměrů,“ píše Janeček na stránkách Nadačního fondu proti korupci.