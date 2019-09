Česká modelka a bývalá Česká miss Nikol Švantnerová úplně nahá eroticky pózuje v posteli. Foto

Česká modelka a bývalá Česká miss Nikol Švantnerová na svém Instagramu zveřejnila odvážnou fotografii z italského hotelu. Na snímku leží v posteli ulpěné nahá a kouká do okna na italské hory.

Její fanoušci byli takovou erotickou fotkou vzrušení.

„Wow, tak to je nejvíc.“

„No jen provokujte.“

„Wow, takové ráno je TOP.“

Nikol Švantnerová má dost populární stránku na Instagramu, sleduje jí přes 200 tisíc uživatelů. Proto fotka během dvou hodin získala skoro šest tisíc lajků.

Švantnerová totiž patří k modelkám, které mají opravdu luxusní a vypracovanou postavu. Kráska to potvrzuje i na snímcích, na nichž často ukazuje pořádnou zásobičku plavek.

Mezinárodní tradiční ceremonii soutěže krásy Švantnerová prožila letos podruhé. Koncem srpna si diváci finále soutěže Česká Miss všimli jasného porušení tradice. Korunku nepředávala kralující Miss 2018 Lea Šteflíčková, ale Miss 2015 Nikol Švantnerová.

„Bylo mi to sděleno a jsem za to ráda. Jsem ambasadorka České Miss, byla jsem v porotě, takže si myslím, že to k tomu náleželo, abych si také něco předala,“ řekla Expressu Nikol.

Mladá brunetka začala svou módní kariéru už v 16 letech, kdy se objevila na módním mole v Hongkongu pro Dior a Dolce Gabbana. V 2015 se stala vítězkou Česká Miss.