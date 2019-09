„Máme co splácet a i proto jsem tady.“ Zeman v Srbsku jednal s Vučićem a připustil odvolání uznání Kosova

Český prezident Miloš Zeman pokračuje ve své třídenní návštěvě Srbska. Dnes dopoledne jednal se srbským protějškem Aleksandrem Vučićem, oba státníci následně vystoupili na tiskové konferenci. Srbský prezident označil Zemana za drahého přítele, Zeman opanoval, že máme co splácet.

Tisková konference v Bělehradě začala po jednání obou prezidentů. Z úst obou státníků zazněla vážná slova.

Srbský prezident Aleksandar Vučić při tiskové konferenci označil českého prezidenta za „drahého přítele“. Následně ocenil Miloše Zemana, že je skutečný přítel srbského národa. Podle Vučiće je Zeman člověk, který myslí vlastní hlavou a pracuje v zájmu svého národa.

Vučić také zdůraznil, že Česko je jedním z největších investorů v Srbsku. Tématu Kosovo se oba státníci také nevyhnuli.

„Mluvili jsme o politice, o našich vztazích s Prištinou. Hodně jsem se od Miloše Zemana naučil. Srbsko chce vstoupit do Evropské unie, ale nebude se stydět za své dobré vztahy s Ruskem a Čínou, naopak jsme na to hrdí,” prohlásil Vučić a znovu ocenil českého prezidenta. Například uvedl, že jeho projev nemá nikdy takovou váhu, jako projev Miloše Zemana. „Děkuji vám za návštěvu, doufám, že se v Srbsku budete cítit jako doma,“ dodal Vučić.

„Odmítám tvrzení o malé zemi“

Následně se slova chopil český prezident Zeman, který odmítl slova o malé zemi. Následně ještě jednou poděkoval Srbsku za podporu v letech 1938 i 1968.

„Na cestě z letiště jste mně překvapeně řekl, že jsme dvojčata. Myslím, že je to v mnohém pravda, protože obě dvě země jsou střední velikosti, já odmítám tvrzení o malé zemi. A obě dvě země mají společné osudy. Ještě jednou bych chtěl poděkovat Srbsku za to, že se za nás postavilo v roce 1938 i v roce 1968, kdy nás okupovali Sověti. Máme co splácet a i proto jsem tady,” uvedl na úvod tiskové konference Miloš Zeman.

Český prezident nadále upozornil na velkou účast českých podnikatelů. „Dorazilo padesát špičkových podnikatelů z České republiky. Naše delegace informovala pana prezidenta o všech otázkách, které jsou spojeny se vzájemnou spoluprací. I já sám jsem byl překvapen, jak hluboká tato spolupráce je. Závěrem bych řekl několik provokativních vět, protože byste mi nevěřili, kdybych provokativní nebyl,” řekl Zeman a pokračoval.

Vyznamenání srbského režiséra

„Zaprvé každý politik má především hájit zájmy své země a nebýt loutkou cizí moci, ať jakékoli cizí moci, to podtrhuji. Zadruhé upřímně si vážím přátelství srbského a českého národa a právě proto, i když to předem neprozrazuji, tak před vámi to prozradím. Včera jsem přijal Emira Kusturicu, který studoval v České republice a na doporučení tří českých osobností ho 28. října vyznamenám medailí za zásluhy. I to je svým způsobem symbol. Symbol lidí, kteří studovali v Praze, teď působí v Srbsku a mohou i nadále působit jako pojítko,” uvedl prezident Zeman.

„Haagský tribunál nedávno vydal zprávu, ve které vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. Myslím, že kosovský premiér na to konto rezignoval. Dovolte mi vyjádřit byť osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí,” uvedl na závěr Zeman.

Zrušení uznání Kosova?

Český prezident byl dotázán, zda by Česká republika mohla zrušit uznání Kosova jako samostatného státu. Zeman uvedl, že tuto otázku bude chtít projednat na nejbližší poradě českých nejvyšších ústavních činitelů.

„Zeptám se, zda by bylo možné, aby se toto udělalo, protože jsem rád, že pan ministr (obrany Lubomír) Metnar už prohlásil, že je chyba, že bylo uznáno Kosovo,“ řekl Zeman. Dodal také, že Metnar proto bude nejspíš v této otázce na „jeho straně“. „Kdo bude na straně druhé, to se za ten měsíc uvidí,“ okomentoval tuto věc Zeman.

„Nemůžeme zapomenout všechno“

Srbský prezident na závěr ještě odpověděl na dotaz médií, když uvedl, že jeho země nikdy nebude členem NATO a zůstane neutrální.

„Rány z roku 1999 nejsou zacelené. Nemůžeme zapomenout všechno, co se před dvaceti lety stalo. To pro Srby není jednoduché,” uvedl Vučić.

Toto téma ještě okomentoval Zeman a uvedl, že pokud nakonec Srbsko vstoupí do EU, nebude první s tímto modelem.

„Pokud bude Srbsko pokračovat tímto směrem, jednou vstoupí do EU, tak nebude první, protože už je tam Rakousko, které má přesně stejný model,” okomentoval Zeman to, že Srbsko bude vždy neutrální země a nikdy nevstoupí do NATO.

Návštěva Srbska

Český prezident Miloš Zeman na třídenní návštěvu Srbska přiletěl v úterý večer. Hned na letišti srbskému prezidentu Aleksandru Vučići řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. V úterý večer se Zeman také sešel s českými krajany, kteří žijí v Srbsku.

Ve středu dopoledne prezidenti obou zemí jednali za zavřenými dveřmi. Odpoledne se Zeman setká s předsedkyní vlády Anou Brnabićovou.

Třídenní návštěvu Srbska Zeman uzavře ve čtvrtek s předsedkyní Národního shromáždění Srbské republiky Majou Gojkovićovou. Následně se Zeman vrátí do Prahy.