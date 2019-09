Vicepremiér Kosova se nezúčastní čtvrtečního zasedání Visegrádské čtyřky v Praze

Kosovo zrušilo účast svého vicepremiéra na čtvrtečním zasedání Visegrádské čtyřky v Praze. S informací přichází Deník N, kterému to potvrdily dva zdroje z ministerstva zahraničních věcí. Zasedání se zúčastní i západní Balkán.

Později tyto údaje potvrdila mluvčí vlády Jana Adamcová. „Kosovo zaslalo omluvnou nótu a svou nepřítomnost zdůvodnilo vnitropolitickou situací u nich doma,“ napsala mluvčí Deníku N .

Podle informací by mělo zrušení účasti souviset s prezidentskou návštěvou Srbska. Do země přiletěl český prezident na třídenní návštěvu v úterý večer. Na srbském letišti oznámil srbskému prezidentovi Aleksandru Vučići, že Srbsko a Srby má rád, ale nemá rád Kosovo. Výrok pro ČTK potvrdil i Jiří Ovčáček. Uvedl, že „názor pana prezidenta na Kosovo je dlouhodobě kritický a názor na Srbsko dlouhodobě pozitivní“. Český prezident se setkal v úterý večer i s českými krajany, kteří žijí v Srbsku.

Ve středu odpoledně probíhalo jednání obou prezidentů za zavřenými dveřmi, odpoledne je naplánována schůze s předsedkyní vlády Anou Brnabićovou. Třídenní návštěvu Srbska Zeman uzavře ve čtvrtek s předsedkyní Národního shromáždění Srbské republiky Majou Gojkovićovou. Poté se Zeman vrátí do Prahy.

Zeman se sekal s režisérem Kusturicou

Mluvčí prezidenta informoval o setkání na svém Twitteru a sdílel fotografii rovnou ze schůze.

Beograd, právě teď! Setkání se slavným srbským režisérem Emirem Kusturicou. pic.twitter.com/gA2y4nRfya — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 10, 2019

​Jednání se srbským prezidentem

Dnes jednal český prezident se srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem, oba státníci vystoupili na tiskové konferenci, která začala po jednání obou prezidentů. Na konferenci zazněla vážná slova.

Beograd, Palác Srbsko. Setkání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem. pic.twitter.com/JRkJg9TNDl — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 11, 2019

​Srbský prezident označil českého prezidenta za „drahého přítele“ a ocenil Zemana, že je skutečný přítel srbského národa. Podle Vučiće je Zeman člověk, který myslí vlastní hlavou a pracuje v zájmu svého národa.

Tématem jejich rozhovoru bylo kromě jiného i Kosovo. Vučić sdělil, že spolu s českým prezidentem hovořili o politice a vztazích s Prištinou, dodal, že se od českého prezidenta hodně naučil. Dále pokračoval a sdělil, že „Srbsko chce vstoupit do Evropské unie, ale nebude se stydět za své dobré vztahy s Ruskem a Čínou, naopak jsme na to hrdí“.

Zeman odmítl slova o malé zemi, a poté znovu poděkoval Srbsku za podporu v letech 1938 a 1968. „Na cestě z letiště jste mně překvapeně řekl, že jsme dvojčata. Myslím, že je to v mnohém pravda, protože obě dvě země jsou střední velikosti, já odmítám tvrzení o malé zemi. A obě dvě země mají společné osudy. Ještě jednou bych chtěl poděkovat Srbsku za to, že se za nás postavilo v roce 1938 i v roce 1968, kdy nás okupovali Sověti. Máme co splácet a i proto jsem tady,“ pověděl český prezident na úvod tiskové konference.

ČR a zrušení uznání Kosova

Na otázku, zda by Česko mohlo zrušit uznání Kosova jako samostatného státu, Zeman sdělil, že by chtěl tuto otázku projednat na nejbližší poradě českých nejvyšších ústavních činitelů. Připomněl, že Haagský tribunál nedávno vydal zprávu, ve které vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. Také vyjádřil přesvědčení, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí.

V roce 1999 ozbrojená konfrontace mezi albánskými separatisty z Kosovské osvobozenecké armády a srbskou armádou a policií vedla k bombardování Jugoslávie (v té době sestávající ze Srbska a Černé Hory) silami NATO. 17. února 2008 kosovsko-albánské struktury v Prištině jednostranně vyhlásily nezávislost na Srbsku. Kosovo není uznáno Srbskem, Ruskem, Čínou, Izraelem, Íránem, Španělskem, Řeckem a řadou dalších států.

V roce 2011 zprostředkováním EU zahájilo vedení Srbska jednání o normalizaci vztahů s kosovskými Albánci. Dialog je v současné době pozastaven.