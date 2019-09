„Totálně zničili obraz Číny. Všechno vyhodili do povětří.“ Zaorálek opět bičuje čínského velvyslance

Zaorálek v rozhovoru pro Info.cz prohlásil, že shodou okolností to byl on, kdo v době svého působení na ministerstvu zahraničí budoval nové vztahy s Čínou, aby překonal dosud existující propast.

„Pravdivá odpověď je, že mě to celé rozhořčilo. Protože jsem byl shodou okolností ten, kdo se s čínskými partnery snažil obnovit vzájemné vztahy, které byly v čase, kdy jsem přišel na ministerstvo zahraničí, zcela zamrzlé. A možná víc než kdokoli jiný si pamatuji, že podstata těch jednání byla ve vzájemném respektu,“ řekl ministr.

Základem tehdejší dohody s čínskou stranou bylo, podle slov ministra, že Česko je jiná země žijící v jiných politických reáliích.

„Tady si prostě nemůže premiér postavit do lajny starosty nebo primátory. Oni jsou ve svých kompetencích jistými suverény. A to jsme si tehdy vyjasnili a dokonce to čínská strana chápala. Pokud tedy chtějí náš respekt k nim, zrovna tak Čína musí respektovat nás,“ cituje portál slova Zaorálka.

Čínská strana ale dostatečný respekt, podle jeho názoru, neprojevuje. Čínského ministra na schůzce upozornil, že poškodil obraz Číny a pošlapal vše, co bylo dohodnuto.

„Pokud se Praha octne na černé listině, pro mě je to naprosté rozbití toho, na čem ta dohoda stála. Pana velvyslance jsem upozornil, že totálně zničil obraz Číny, totálně vyhodil do povětří vše, na čem jsme se domluvili,“ tvrdí Zaorálek s tím, že čínská strana musí s rušením koncertů českých umělců přestat.

„Pokud to neudělají, nemá smysl se dále o česko-čínských vztazích bavit,“ dodal.

Roztržka mezi Čínou a Českem v oblasti kultury

Spor mezi Českem a Čínou vyvolal pražský magistrát díky své snaze o změnu sesterské smlouvy s Pekingem. Chce z ní vyškrtnout bod, kde Praha uznává jednotnou Čínu. Čínská strana reagovala tím, že neumožnila vystupovat některým hudebním souborům, které jsou spojené s Prahou. Ministr kultury Lubomír Zaorálek za to Čínu již v minulosti kritizoval, došlo i na schůzku s čínským velvyslancem.

Ministr kultury v této souvislosti i s nadsázkou podotkl, že v Číně by mohli přestat hrát díla Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, jelikož oba pobývali dlouhou dobu v Praze.