Natalja Koněvová svůj návrh o převezení sochy maršála do Ruska stáhla

Natalja Koněvová sdělila, že si již nepřeje, aby socha jejího otce byla převezena do Moskvy. Podle jejích slov reagovala pouze emotivně na informaci o tom, že by měla socha zmizet z náměstí v Praze. V rozhovoru pro Českou televizi řekla, že pomník není jejich rodinná historie.

„Je to pomník historické události, vítězství ve druhé světové válce. Ať to tedy řeší český národ, ať to řeší potomci těch, kteří bojovali s fašismem,“ vyjádřila svůj názor.

Pozastavila se i nad tím, že pomník jejího otce vyvolává v Praze takové reakce. Připomíná podle jejích slov květnové dny, kdy Pražané spontánně ruské vojáky vítali a jak dodává, neviděli v nich okupanty ani opovrženíhodné nepřátele.

Jednání o jeho odstranění

O odstranění se nejedná v současné době poprvé, k podobné situaci došlo již v 90. letech, v roce 2014 se na pomníku objevila růžová barva a protesty se opakovaly tímto způsobem každým rokem.

Naposledy došlo k poničení sochy letos v srpnu, konkrétně 22. srpna. Poté nechala městská část kolem sochy postavit lešení a pomník byl rovněž zakryt plachtou. Své činy odůvodnila tím, že jej jiným způsobem nedokáže ochránit před poničením a obarvením.

Reakce Ruska

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij v reakci na to přirovnal starostu Koláře k nacistům. Svůj výrok potvrdil v rozhovoru pro Českou televizi a dodal, že Kolář by se měl omluvit. Kolář reagoval a sdělil, že neví, za co by se měl omluvit. Podle šéfa české diplomacie Petříčka je především nutné usilovat o to, aby tyto záležitosti nerozdělovaly společnost.

Ke kauze se vyjádřilo i samotné ruské ministerstvo zahraničí. Vyzvalo české politiky, kteří zahájili „válku“ proti symbolům vítězství nad fašismem, aby přestali hanobit sochu maršála Ivana Koněva v Praze.

Hlasování o tom, zda si Česko zachová čest

Dnes svůj postoj k situaci sdělil i mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Ve svém videu, které zveřejnil na svém účtu na sociální síti, se obrátil na členy zastupitelstva městské části Praha 6. Řekl, že i přesto, že se jedná o kontroverzní osobnost, je nutné si uvědomit, že za maršálem Koněvem je nejen osvobození naší vlasti, ale také osvobození vychlazovacího tábora Osvětim.

Ovčáček dodal, že se jedná o vysoké hodnoty, kdy by se měla projevit nejen velkorysost, ale rovněž i úcta nejen k maršálu, ale především k sobě samým. Ve svém projevu zdůraznil, že se bude hlasovat o tom, zda si Česká republika zachová svou čest.

Ve čtvrtek je naplánováno jednání ohledně osudu sochy. Ve hře je několik variant – pomník by mohl zůstat na svém místě, mohl by být ale také převezen do nějakého muzea či na Olšanský hřbitov. Vyloučeno není ani referendum.