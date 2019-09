Premiéři V4 a zemí západního Balkánu se sejdou v Praze

„Hlavními tématy jednání budou aktuální evropské otázky, například složení nové Evropské komise, víceletý finanční rámec po roce 2020, infrastruktura, lidské zdroje, vzdělávání, finanční stabilita či přístup k řešení klimatických otázek,“ uvedl úřad české vlády v tiskové zprávě.

Pražský program začne schůzí premiérů Visegrádu, jmenovitě se sejdou předseda vlády Slovenska (Peter Pellegrini), Maďarska (Viktor Orbán), Polska (Mateusz Morawiecki) a Česka (Andrej Babiš). Mají přijet také premiérka Srbska Ana Brnabićová a předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie a Bosny a Hercegoviny. Původně byl mezi hosty také vicepremiér Kosova, ale v reakci na výroky prezidenta Miloše Zemana o Kosovu odvolal svou účast a Kosovo bude reprezentovat zástupce velvyslanectví v Praze.

Během návštěvy Srbska český prezident Miloš Zeman oznámil srbskému prezidentovi Aleksandru Vučići, že Srbsko a Srby má rád, ale nemá rád Kosovo. Výrok pro ČTK potvrdil i Jiří Ovčáček. Uvedl, že „názor pana prezidenta na Kosovo je dlouhodobě kritický a názor na Srbsko dlouhodobě pozitivní“. Český prezident se setkal v úterý večer i s českými krajany, kteří žijí v Srbsku.

ČR a zrušení uznání Kosova

Na otázku, zda by Česko mohlo zrušit uznání Kosova jako samostatného státu, Zeman sdělil, že by chtěl tuto otázku projednat na nejbližší poradě českých nejvyšších ústavních činitelů. Připomněl, že Haagský tribunál nedávno vydal zprávu, ve které vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. Také vyjádřil přesvědčení, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí.

V roce 1999 ozbrojená konfrontace mezi albánskými separatisty z Kosovské osvobozenecké armády a srbskou armádou a policií vedla k bombardování Jugoslávie (v té době sestávající ze Srbska a Černé Hory) silami NATO. 17. února 2008 kosovsko-albánské struktury v Prištině jednostranně vyhlásily nezávislost na Srbsku. Kosovo není uznáno Srbskem, Ruskem, Čínou, Izraelem, Íránem, Španělskem, Řeckem a řadou dalších států.

V roce 2011 zprostředkováním EU zahájilo vedení Srbska jednání o normalizaci vztahů s kosovskými Albánci. Dialog je v současné době pozastaven.