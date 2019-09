Na Praze 6 se demonstrovalo proti přemístění pomníku maršála Koněva

Podle portálu Novinky.cz shromáždění před radnicí trvalo kolem 15 minut. Demonstranti žádali nejen zachování sochy, ale i o odvolání starosty Ondřeje Koláře (TOP 09).

Uvádí se, že se demonstranti dozvěděli, že Koněvova socha se nachází v památkové zóně, a proto ji nelze přemístit ani odstranit. Odkazovali na výpis z katastru nemovitostí v obci Praha (číslo 554782 v katastrálním území Bubeneč číslo 7301006 s výměrou 6902 metrů čtverečních, list vlastnictví 877, parcelní číslo 2145/7), podle kterého je náměstí Interbrigády v majetku hlavního města Prahy a ve svěřené péči městské časti Praha 6.

Radnice Prahy 6 poté, co neznámí vandalové 22. srpna znovu poskvrnili památník Ivana Koněva, sochu zakryla lešením a plachtou, které po protestech odstranila. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář uváděl, že vidí dvě varianty řešení otázky – buď památník bude přemístěn na území ruského velvyslanectví, nebo bude předán do jedné ze soukromých kolekcí. Rovněž není vyloučeno, že místní zastupitelstvo na toto téma zorganizuje referendum mezi obyvateli městské části.

Dnes o osudu sochy maršála Koněva jednají členové zastupitelstva městské části Praha 6, živý přenos můžete sledovat na Facebooku Sputniku.

Dříve ruský ministr kultury Vladimir Medinskij v reakci na návrh starosty Koláře odstranit sochu přirovnal českého zastupitele k nacistům. Svůj výrok potvrdil v rozhovoru pro Českou televizi a dodal, že Kolář by se měl omluvit. Starosta na to sdělil, že neví, za co by se měl omluvit. Podle šéfa české diplomacie Petříčka je především nutné usilovat o to, aby tyto záležitosti nerozdělovaly společnost.

Ke kauze se vyjádřilo i samotné ruské ministerstvo zahraničí. Vyzvalo české politiky, kteří zahájili „válku“ proti symbolům vítězství nad fašismem, aby přestali hanobit sochu maršála Ivana Koněva v Praze.